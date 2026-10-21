Nesreće

DVE OSOBE TEŠKO POVREĐENE: Haotična noć u Beogradu

Танјуг

21. 10. 2026. u 07:13

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DVE osobe su zadobile teške telesne povrede u dvema saobraćajnim nezgoda koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

ДВЕ ОСОБЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ: Хаотична ноћ у Београду

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oba pacijenta prevezena su u dežurne lekarske ustanove, gde im je pružena pomoć.

Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 130 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima.

Službi Hitne pomoći najčešće su se obraćali hronični pacijenti i asmatičari.

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