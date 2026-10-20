BEZ STIDA I SRAMA! Sraman prizor u Kragujevcu: Blokaderi igraju kolo dok se u obližnjoj crkvi služi moleban za streljane đake (VIDEO)

DOK se u crkvi u Kragujevcu služi moleban za streljane đake, studenti blokaderi nedaleko od nje igraju kolo, bez ikakvog srama.

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. Ovaj prizor odvija se uoči 21. oktobra, dana sećanja na žrtve Kragujevačkog oktobra.

U trenutku koji bi trebalo da bude posvećen pijetetu i poštovanju nevino stradalih, oni su odlučili da zaigraju, pokazujući odsustvo osećaja za značaj mesta i povoda zbog kojeg su se ljudi okupili u obližnjoj crkvi.

Trenutna dešavanja u Kragujevcu! Dok se u obližnjoj crkvi služi moleban za streljane djake (sutra je kragujevački krvavi oktobar), studenti blokaderi nedaleko od crkve, igraju kolo. Reče neko na snimku “goveda” Bez stida i srama 🤬😡 https://t.co/Rkg2RKQp68 — ZEMUNKA (@TajciRadic) October 20, 2026

Na snimku koji možete pogledati ispod, čuje i glas osobe koja ovaj prizor komentariše rečju "Goveda".

Kragujevac se ovih dana priseća jednog od najtragičnijih događaja u svojoj istoriji, a igranje kola nedaleko od molebana za streljane đake predstavlja nepoštovanje prema uspomeni na žrtve. Političko delovanje ne može biti opravdanje za odsustvo osnovnog pijeteta.