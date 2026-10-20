DODIK OŠTRO UPOZORIO KONAKOVIĆA ZBOG IZBORA U SRBIJI: Ako blokiraju glasanje, ulazimo u opasnu spiralu koja ništa dobro ne donosi!

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je da nema nijednog razloga da Savet ministara ne da saglasnost na zahtev da se državljanima Srbije dozvoli glasanje u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, u nedelju 25. oktobra.

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da ministar spoljnih poslova u Savetu ministra Elmedin Konaković nije BiH i da njegove pretnje da će blokirati glasanje državljana Srbije samo je još jedan dokaz koliko je ta priča privatizovana.

- Oni još nisu naučili da je to najviše protiv ideje BiH. Ako je neko napisao u Ustavu da je BiH zajednički stav svih, onda ne može biti stav Elemdina - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Konaković ne uvažava Srbe kao konstitutivan narod, te poručio da Srbi imaju pravo i žele da glasaju.

- Ako Savet ministara to ne uradi, onda ulazimo u sasvim tešku spiralu međusobnih nerazumevanja koja ništa dobro ne donosi ovde u BiH. On (Konaković) neka odluči šta će - zaključio je Dodik, prenosi Srna.