Republika Srpska

DODIK OŠTRO UPOZORIO KONAKOVIĆA ZBOG IZBORA U SRBIJI: Ako blokiraju glasanje, ulazimo u opasnu spiralu koja ništa dobro ne donosi!

В. Н.

20. 10. 2026. u 15:07

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PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je da nema nijednog razloga da Savet ministara ne da saglasnost na zahtev da se državljanima Srbije dozvoli glasanje u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, u nedelju 25. oktobra.

ДОДИК ОШТРО УПОЗОРИО КОНАКОВИЋА ЗБОГ ИЗБОРА У СРБИЈИ: Ако блокирају гласање, улазимо у опасну спиралу која ништа добро не доноси!

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da ministar spoljnih poslova u Savetu ministra Elmedin Konaković nije BiH i da njegove pretnje da će blokirati glasanje državljana Srbije samo je još jedan dokaz koliko je ta priča privatizovana.

- Oni još nisu naučili da je to najviše protiv ideje BiH. Ako je neko napisao u Ustavu da je BiH zajednički stav svih, onda ne može biti stav Elemdina - rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Konaković ne uvažava Srbe kao konstitutivan narod, te poručio da Srbi imaju pravo i žele da glasaju.

- Ako Savet ministara to ne uradi, onda ulazimo u sasvim tešku spiralu međusobnih nerazumevanja koja ništa dobro ne donosi ovde u BiH. On (Konaković) neka odluči šta će - zaključio je Dodik, prenosi Srna.

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