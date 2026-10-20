SINIŠA MALI OTKRIO ŠTA ČEKA GRAĐANE SRBIJE: Plate i penzije nastavljaju da rastu, dinar ostaje stabilan!

GRAĐANI Srbije mogu da očekuju nastavak rasta plata i penzija, nova radna mesta i investicije, dok će stabilnost domaće valute ostati jedan od prioriteta ekonomske politike, poručio je Siniša Mali, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Foto: Printsrkin Kurir TV

On je tokom predstavljanja liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” na RTS-u izneo planove za naredni period, ali i podatke o primanjima građana, privrednom rastu i nezaposlenosti.

Mali je naglasio da će politika liste koju predstavlja biti usmerena na povećanje životnog standarda, uz očuvanje stabilnog kursa dinara, koji smatra jednim od ključnih preduslova za dalji ekonomski razvoj.

- Kada god budemo mogli povećavaćemo i plate i penzije, otvaraćemo nova radna mesta, nove fabrike, ulagati u puteve, sve ono što doprinosi rastu našeg BDP-a. U isto vreme, nikada se nećemo igrati sa stabilnošću, dakle stabilnost dinara je zagarantovana, za razliku od Dejana Šoškića i blokaderske liste koja se igrala i uništila živote građana Srbije do 2012. godine - rekao je Mali.

MINIMALAC 600 EVRA, PROSEČNA PENZIJA 520 EVRA

Govoreći o životnom standardu, Mali je izneo podatke o sadašnjim primanjima i najavljenim povećanjima koja građane očekuju u narednim mesecima.

Prema njegovim rečima, prosečna zarada u Srbiji u julu iznosila je 1.034 evra, dok je 2012. godine bila oko 330 evra.

Posebno je izdvojio minimalnu zaradu, koja bi od 1. januara 2027. godine trebalo da dostigne 600 evra, kao i prosečnu penziju, za koju je najavio da će od 1. decembra ove godine iznositi 520 evra.

- Što se životnog standarda tiče, poslednji podatak iz jula meseca kaže da je prosečna zarada u Srbiji 1.034 evra, a poređenja radi, 2012. bila je oko 330 evra. Minimalna zarada od 1. januara će biti 600 evra, a 2012. bila je 15.700 dinara. Već od 1. decembra, dakle za nešto malo više od mesec dana, prosečna penzija u Srbiji biće 520 evra, a bila je 204 evra 2012. godine - naveo je Mali.

Istakao je i da, prema njegovim podacima, ove godine prvi put minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu, dok je prosečna zarada dovoljna za pokrivanje prosečne potrošačke korpe.

STABILNOST DINARA OSTAJE PRIORITET

Jedna od centralnih tema Malijevog obraćanja bila je vrednost domaće valute i njen značaj za ekonomsku sigurnost građana.

On je ocenio da bi promene dosadašnje politike stabilnog kursa mogle negativno da utiču na životni standard, a posebno je kritikovao ekonomsku politiku iz perioda kada je Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije.

Prema Malijevim tvrdnjama, dinar je u tom periodu izgubio 50 odsto vrednosti, inflacija je bila dvocifrena, a realna vrednost plata i penzija opadala je.

Osvrnuo se i na kupovnu moć građana, navodeći da je stanje danas znatno drugačije.

- Za vreme Dejana Šoškića, koji će sada, kako sam razumeo, u ime studentsko-blokaderske liste možda biti njihov predsednik vlade, dakle ta korpa nije bila ni do pola pokrivena. Dakle, to je pokazatelj koliko nam je porasla kupovna moć u realnom iznosu, u jedinicama kupovne moći - naglasio je Mali.

NAJAVIO PRIVREDNI RAST VEĆI OD ČETIRI ODSTO

Predstavljajući ekonomske pokazatelje, Mali je rekao da je Srbija u prvih osam meseci 2026. godine ostvarila stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,6 odsto.

Izrazio je očekivanje da će naredne godine, uz održavanje međunarodne izložbe Ekspo, privredni rast premašiti četiri odsto.

- Već naredne godine idemo na preko 4,0 odsto, zajedno sa velikom izložbom Ekspo, koja će biti održana u našoj zemlji, i bićemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Šta to znači, zašto je to važno za građane Srbije? Važno je jer, što nam je veća stopa rasta, to je više novca i za investicije, ali takođe i za povećanje plata i penzija, to znači i nova radna mesta - rekao je Mali.

On je objasnio da ekonomski program koji se sprovodi od završetka fiskalne konsolidacije 2018. godine počiva na dva osnovna stuba: povećanju životnog standarda i investicijama.

JOŠ 1,3 MILIJARDE EVRA ZA ZDRAVSTVO

U nastavku obraćanja Mali je predstavio i planove za ulaganja u infrastrukturu i zdravstveni sistem.

Najavio je nastavak izgradnje auto-puteva i brzih pruga, kao i dodatna ulaganja u bolnice i druge zdravstvene ustanove širom Srbije.

- Deo našeg programa, koji smo dodali na program Srbija 2028-2035 je i milijarda i 300 miliona evra novih investicija u zdravstvo, da rekonstruišemo zdravstvene objekte na teritoriji Srbije, plus dodatne investicije i za lečenje retkih bolesti - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, investicije bi trebalo da doprinesu daljem rastu privrede, otvaranju radnih mesta i stvaranju uslova za nova povećanja primanja građana.

NEZAPOSLENOST SA 25,9 PALA NA 7,2 ODSTO, TVRDI MALI

Govoreći o tržištu rada, potpredsednik GO SNS uporedio je i stope nezaposlenosti iz 2012. godine sa današnjim pokazateljima.

On je naveo da je nezaposlenost u ranijem periodu dostizala 25,9 odsto, dok sada, prema podacima koje je izneo, iznosi 7,2 odsto.

Mali je ocenio da su otvaranje novih fabrika, rast investicija i odgovorno upravljanje javnim finansijama doprineli smanjenju nezaposlenosti i povećanju primanja.

Poručio je da će politika liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” i u narednom periodu biti zasnovana na očuvanju stabilnosti, privrednom rastu i poboljšanju životnog standarda građana.

24sedam.rs