SRUŠIO SE VOJNI AVION, OLUPINA LOCIRANA DRONOM: Građani dobili važno upozorenje, formiran i krizni komandni centar (VIDEO)
VOJNI avion srušio se u utorak kasno uveče u departmanu Mert i Mozel, na severoistoku Francuske, a ostaci letelice locirani su pomoću drona, saopštio je gradonačelnik Pont-a-Musona Anri Lemuan.
Prema njegovim rečima, nesreća se dogodila sinoć oko 23.35 časova, u području između naselja Roževil, Domevr-an-E i Tremblekur, između Nansija i Meca.
Lemuan je naveo da su na terenu angažovane značajne snage žandarmerije i vatrogasaca, koje rade na preciznom lociranju mesta pada aviona.
- Ostaci su uočeni pomoću drona, ali u ovom trenutku nije moguće izneti više informacija, jer su spasilačke ekipe na terenu, a istraga je tek počela - naveo je gradonačelnik na Fejsbuku.
U Roževilu je uspostavljen krizni komandni centar, dok su građani upozoreni da bi kretanje u tom području moglo da bude otežano, prenosi BFM.
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