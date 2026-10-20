Spektakl na "Parku prinčeva": Šest golova, povrede Kvarachelije i Dembelea, bomba Jamala... (VIDEO)

Tri boda zasluženo ostaju ove večeri u Parizu.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Barselonu na "Parku prinčeva" u utakmici trećeg gola Lige šampiona - 4:2 (1:0).

Kao što se i moglo očekivati, gledali smo fantastičan meč ove večeri u fransuskoj prestonici. Bilo je svega, a pobedu je zasluženo odnela ekipa Luisa Enrikea. Ono što jedino može da brine španskog stručnjaka jesu povrede Usmana Dembelea i Kviče Kvarachelije.

Tako je aktuelni dvostruki prvak Starog kontinenta nastavio pobednički niz u eliti i posle tri kola je na maksimalnih devet bodova, i uz gol razliku 14:5 drže lidersku poziciju na tabeli.

Na drugoj strani, tim Hansija Flika je posle dva trijumfa zabeležio i prvi poraz u Ligi šampiona ove sezone, pa se nalazi na petom mestu, što gotovo sigurno neće biti slučaj nakon kompletiranog trećeg kola.

Bolji fudbal i veći broj prilika imali su domaći u prvom poluvremenu i inicijativa im se isplatila u 38. minutu. Tada je Dezir Due pogodio na asistenciju Neveša i obradovao navijače, a samom pogotku prethodila je velika greška Lamina Jamala.

Svega deset minuta u drugom poluvremenu bila su dovoljna Kataloncima da dođu do izjednačenja. Sjajno su kombinovali gosti po desnoj strani, da bi mladi Ćavi Espart zatresao mrežu posle dodavanja Fermina.

Do novog vođstva PSŽ stiže u 72. minutu, kada se Due našao u ulozi asistenta, a gol je pogodio Teo Ernandez. No, već sedam minuta kasnije na semaforu je pisalo - 2:2. Iskupio se tada Lamin Jamal za grešku kod vodećeg gola domaćih, probio po desnoj strani i iz teške pozicije poslao loptu u gol.

Međutim, sama završnica pripala je timu Luisa Enrikea. Već u 81. minutu Vitinja pogađa za 3:2, a konačan rezultat postavio je Fabijan Ruiz u 87.