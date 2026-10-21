PORODIČNI PROBLEMI, NAGLE ODLUKE Astro savet za sredu, 21. oktobar: Evo na kojih osam znakova utiču današnji aspekti
KVADRAT između Meseca koji danas ulazi u rasejane, konfuzne Ribe i Urana u Blizancima podstiče nervozu, nestrpljivost i nagle odluke.
Pošto je Mesec simbol privatnog života, ovaj napet aspekt donosi i porodične probleme, naročito sa ženama, kao i glavobolju. Takođe, upozorava na probleme na putovanjima (naročito u inostranstvu) i sa putnom dokumentacijom, jer znakom u kome je Jupiter upravlja Merkur (u napetom aspektu sa Jupiterom, koji sve uvećava).
Uticaj kvadrata Mesec-Uran najviše će osetiti rođeni u prvoj dekadi znaka ili podznaka Blizanaca, Device, Strelca i Riba.
Još jedan izazovan aspekt, opozicija koja se formira kasno večeras između Hirona (simbola naše slabe tačke) u Ovnu i Sunca u Vagi, budi stare rane i podstiče želju za vraćanjem u prošlost i neraščišćene teme sa partnerom.
Ova opozicija će najviše uticati na rođene krajem znaka ili podznaka u Ovnu, Vagi, Raku i Jarcu.
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