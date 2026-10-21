NAKON LEPOG PREPODNEVA SLEDI OBRT: Drugi deo dana nam donosi snažnu promenu vremena
OVOG jutra po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla.
Tokom dana toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito, navode iz Republićkog hidrometerološkog zavoda.
Posle podne i uveče mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata povremeno i olujni južni i jugoistočni.
Najviša temperatura od 20 do 25 °C.Promenljivo oblačno i svežije.
U četvrtak u svim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji kasno posle podne i uveče u južnim predelima mogu biti i izraženiji.
U petak kiša se očekuje još ujutru i pre podne ponegde na istoku i jugu zemlje. Za vikend kratkotrajna stabilizacija, a početkom sledeće sedmice nove padavine.
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