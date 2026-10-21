NAKON LEPOG PREPODNEVA SLEDI OBRT: Drugi deo dana nam donosi snažnu promenu vremena

OVOG jutra po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tokom dana toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito, navode iz Republićkog hidrometerološkog zavoda.

Posle podne i uveče mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata povremeno i olujni južni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 20 do 25 °C.Promenljivo oblačno i svežije.

U četvrtak u svim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji kasno posle podne i uveče u južnim predelima mogu biti i izraženiji.

U petak kiša se očekuje još ujutru i pre podne ponegde na istoku i jugu zemlje. Za vikend kratkotrajna stabilizacija, a početkom sledeće sedmice nove padavine.

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