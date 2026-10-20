OSKRNAVLJENA SRPSKA TROBOJKA, DODIK POSLAO OŠTRU PORUKU: Nećete nas pokolebati

OSKRNAVITI zastavu Republike Srpske natpisom "genocidaši" koji vređa celi jedan narod nije hrabrost, već kukavički pokušaj prekrajanja istorije i nasilja nad istinom, istakao je danas predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: B. Zdrinja

- Stavljanje monstruoznih etiketa celom jednom narodu na čelo i Republici Srpskoj nije samo govor mržnje, već projektovana namera da se opravda prvobitni progon i etniičko čišćenje sarajevskih Srba - izjavio je Dodik za Srnu.

Dodik je naveo da svaki ovakav čin omalovažavanja, zastrašivanja ili vređanja srpskog identiteta, njegovih vrednosti i slobode predstavlja direktan nastavak progona koji su Srbi preživljavali kroz vekove, pa tako i u poslednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

- Naša zastava, naši simboli i naša Republika Srpska nisu nastali iz genocida, već u miru, voljom naroda da preživi, jer tamo gde je živeo više nije bio slobodan niti prihvaćen - naveo je Dodik.

Poručio je da vandali koji su na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu isipisali uvredljivi grafit treba da znaju da njihove pretnje, ni sramne poruke neće pokolebati srpski narod niti izbrisati njegovo postojanje, kao što ih nisu pokolebali ni 90-ih godina prošlog veka.

- Mi znamo ko smo, šta smo i odakle smo proterani. Znamo šta danas branimo u Istočnom Sarajevu i celoj Republici Srpskoj, a njihove provokacije samo dokazuju koliko je naša istrajnost potrebna i neizbežna, posebno u gradu koji je nikao iz pepela - rekao je Dodik.

Dodik je podsetio da Istočno Sarajevo nije stvoreno na temelju inata, već potrebe srpskog naroda da preživi i opstane tamo gde je svoj na svome.

- Proterivali su nas iz kuća, ali nisu uspeli iz nas da proteraju naš identitet, našu veru i pravo na postojanje. Mi ne želimo nikome zlo, niti želimo ikoga vređati, ali nećemo dozvoliti ni da nas gaze. Istočno Sarajevo je svedok naše žrtve i simbol naše borbe za život - istakao je Dodik.

(Tanjug)