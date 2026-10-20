DO PROLEĆA NEMA POSKUPLJENJA STRUJE: Institucije RS donele odluku o električnoj energiji i RiTE "Ugljevik"
CENA električne energije za stanovništvo u Srpskoj se neće povećavati. Tek u martu ćemo razmatrati moguću nivelaciju cena i ostajemo sa najmanjom cenom energije u regionu. Da je cena struje kao u Hrvatskoj, mi bismo imali 500 miliona KM više u sistemu elektroprivrede i ne bi imali nijedan problem ili da je kao u Federaciji, u budžetu bi imali 120 miliona KM više nego sada, poručio je Milorad Dodik, predsednik SNSD, nakon sastanka sa predstavnicima energetskog sektora RS u Banjaluci.
Što se tiče Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik", koji je prestao sa radom jer nema uglja, na sastanku je dogovoreno da se kupi određena količina uglja kako bi ugljevički pogon počeo sa radom u narednih sedam dana. Uz to, Vlada RS će nabaviti i određenu mehanizaciju koja će doprineti iskopu većih količina uglja u RiTE.
Dodik je rekao da će do marta biti napravljen plan koji će obuhvatiti mere koje će obezbediti funkcionisanje dugoročno energetskih objekata Srpske.
- Svesni smo obima potrošnje, ali i naše odgovornosti. Stanovništvo može da bude spokojno i neće biti povećanja cena. Očekujemo da će cena nafte i naftnih derivata biti niža na svetskom tržištu - rekao je Dodik, optužujući EU koja je blokirala uvoz nafte.
Dodao je da će proizvodnja električne energije biti obezbeđena i da će se do kraja godine doneti zakon o strateškoj infrastrukturi.
Cena
LUKA Petrović, direktor ERS, kaže da je povoljnije sada kupiti ugalj na tržištu za ugljevički RiTE i da pogoni počnu da rade jer je cena struje koju oni proizvode 40 evra po megavat-času, a na međunarodnom tržištu - 350 evra.
- I sa troškom kupovine uglja imaćemo jeftiniju struju iz Ugljevika nego da je kupujemo - kaže Petrović.
- Cilj nam je da ostanu zaštićene porodice i potrošači mogu da budu sigurni u ovu cenu do marta - rekao je Dodik.
Premijer RS Savo Minić izjavio je da će Ugljevik početi sa radom za sedam do 10 dana i da će biti obezbeđene dovoljne količine uglja. Istakao je da će se doneti dva seta kratkoročnih i dugoročnih mera.
- Pripremićemo se za eksploataciju uglja iz iskopa "Istok dva". Usvojićemo zakon o strateškoj infrasturkturi koji će se odnositi na energetiku, saobraćaj i sve što je važno - rekao je Minić.
Naveo je da će biti nabavljena mehanizacija da bi trajno bio rešen problem funkcionisanja RiTE.
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