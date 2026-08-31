ZAVIČAJ SE OPRAŠTA OD GENERALA: U Kalinoviku služen pomen Ratku Mladiću

POMEN generalu Ratku Mladiću i prislužene sveće za pokoj njegove duše služen je kod centralnog spomen-obilježja na kojem su upisana imena 359 poginulih srpskih boraca u Kalinoviku

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Kod centralnog spomen-obilježja poginulim srpskim borcima u Kalinoviku služen je pomen generalu Ratku Mladiću i prislužene sveće za pokoj njegove duše.

Odavanje počasti generalu Mladiću kod spomen-obilježja poginulim borcima u Kalinoviku trajaće sve do dana njegove sahrane, prenosi RTRS.

Na centralnom spomen-obeležju upisana su imena 359 boraca poginulih na kalinovačkom ratištu.

General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božanovići, u opštini Kalinovik.

Pomeni Ratku Mladiću služeni su prethodnih dana u hramovima u Banjaluci, Trebinju, Doboju i drugim gradovima širom Republike Srpske.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.

Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.

General Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio na doživotni zatvor.

(RT Balkan)