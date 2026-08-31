Republika Srpska

ZAVIČAJ SE OPRAŠTA OD GENERALA: U Kalinoviku služen pomen Ratku Mladiću

D.D.

31. 08. 2026. u 12:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POMEN generalu Ratku Mladiću i prislužene sveće za pokoj njegove duše služen je kod centralnog spomen-obilježja na kojem su upisana imena 359 poginulih srpskih boraca u Kalinoviku

ЗАВИЧАЈ СЕ ОПРАШТА ОД ГЕНЕРАЛА: У Калиновику служен помен Ратку Младићу

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Kod centralnog spomen-obilježja poginulim srpskim borcima u Kalinoviku služen je pomen generalu Ratku Mladiću i prislužene sveće za pokoj njegove duše.

Odavanje počasti generalu Mladiću kod spomen-obilježja poginulim borcima u Kalinoviku trajaće sve do dana njegove sahrane, prenosi RTRS.

Na centralnom spomen-obeležju upisana su imena 359 boraca poginulih na kalinovačkom ratištu.

General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u selu Božanovići, u opštini Kalinovik.

Pomeni Ratku Mladiću služeni su prethodnih dana u hramovima u Banjaluci, Trebinju, Doboju i drugim gradovima širom Republike Srpske.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih meseci bio prikovan za krevet i gde mu je pružena samo palijativna nega.

Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiji, gde bi bio u okruženju svoje porodice i gde bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena nega.

General Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio na doživotni zatvor.

(RT Balkan)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije...
Republika Srpska

0 1

RATKO MLADIĆ UVEK LjUDE STAVLjAO NA PRVO MESTO: "Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije..."

SMRT generala Ratka Mladića me je pogodila kao da sam izgubio svog najbližeg. Bio je oficir u pravom smislu te reči, Srbin i patriota koji je volio svoj narod i želeo da spreči stradanje kakvo su Srbi prošli u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srpski narod je generalu uvek bio na prvom mestu, kaže za "Novosti" Milovan Cicko Bjelica, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i čovek od najvećeg poverenja prvog predsednika RS Radovana Karadžića.

30. 08. 2026. u 12:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije...
Republika Srpska

0 1

RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: "Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije..."

SMRT generala Ratka Mladića me je pogodila kao da sam izgubio svog najbližeg. Bio je oficir u pravom smislu te reči, Srbin i patriota koji je volio svoj narod i želeo da spreči stradanje kakvo su Srbi prošli u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srpski narod je generalu uvek bio na prvom mestu, kaže za "Novosti" Milovan Cicko Bjelica, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i čovek od najvećeg poverenja prvog predsednika RS Radovana Karadžića.

30. 08. 2026. u 12:13

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE