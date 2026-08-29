Republika Srpska

JEZIVA NESREĆA U ZAKLOPAČI KOD MILIĆA: Sudarila se tri automobila, poginuo mladić, četvoro ljudi povređeno

V.N.

29. 08. 2026. u 09:26

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JEDNO lice je poginulo, a četiri su povređena u saobraćajnoj nesreći u mestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Poginuo je dvadesetdvogodišnji mladić.

ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА У ЗАКЛОПАЧИ КОД МИЛИЋА: Сударила се три аутомобила, погинуо младић, четворо људи повређено

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići u petak, 28. avgusta, u 22 časa.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj deonici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22 časa sinoć do dva časa jutros.

(Telegraf)

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