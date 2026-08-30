RATKO MLADIĆ UVEK LJUDE STAVLJAO NA PRVO MESTO: "Da su on i predsednik Karadžić bili u Dejtonu, mapa Srpske bi izgledala drugačije..."

SMRT generala Ratka Mladića me je pogodila kao da sam izgubio svog najbližeg. Bio je oficir u pravom smislu te reči, Srbin i patriota koji je volio svoj narod i želeo da spreči stradanje kakvo su Srbi prošli u Prvom i Drugom svetskom ratu. Srpski narod je generalu uvek bio na prvom mestu, kaže za "Novosti" Milovan Cicko Bjelica, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i čovek od najvećeg poverenja prvog predsednika RS Radovana Karadžića.

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O susretima sa generalom Mladićem priča da ih je bilo na stotine, a najviše na Sokocu gde je general često dolazio jer je tu bilo sedište Glavnog štaba Vojske RS, tu je bila bolnica i sedište Mitropolije davrobosanske i romanijskih brigada.

- Kad bi general došao na Sokolac i odradio sastanke sa komandantima onda je obilazio narod. Tako je znao da dođe u opštinu pa organizuje koševinu da se pomogne ljudima. Organizovao je i druge da se pomogne narodu i obezbedi hrana za domaćinstva. General je imao cilj i od njega nije odstupao. Štitio je srpski narod i branio Republiku Srpsku. Bio je profesionalni vojnik ali je uvek narod stavljao na prvo mesto i tražio da mu se obezbedi sve što mu potrebno. Videlo se iz njegovog odnosa da je general Mladić bio čovek iz naroda koji je odrastao u časnoj i poštenoj porodici u Kalinoviku. Nije mu bilo teško da sa seljacima ode da kosi i da hrani stoku, obavlja poslove u domaćinstvima - priseća se Bjelica.

Kaže da mu je izuzetna čast što je bio u društvu generala Ratka Mladića.

- Često smo igrali šah. Kad bi pobedio on bi čestitao i odmah bi sledila nova partija. Naše partije šaha iz Paleža su mi ostale u sećanju, kao i naši razgovori. Posebno smo se družili i takmičili kada dođe Vaskrs i tradicionalna tucanja jajima. To je bilo takmičenje pravo. Ti si u prednosti u odnosu na mene. Imaš bolju kosu, dobacivao mi je general ako ga pobedim u tucanju jajima. Poštovali smo se i uvažavali. Znao se našaliti i u teškim trenucima - kaže Bjelica.

Foto: Srce Romanije

Posebno mu je ostala u sećanju sednica Skupštine RS iz 1993. godine na Palama kada se odlučivalo o Vens-Ovenovom planu.

- General Mladić je uz predsednika Karadžića odigrao ključnu ulogu u odbijanju Vens-Ovenovog plana. Došao je na Skupštinu, obratio se poslanicima i obrazložio zbog čega se mora odbaciti Vens-Ovenov plan. Tako smo i uradili - priča Bjelica.

Posebno mu je žao što ni prvi predsednik RS Radovan Karadžić ni general Mladić nisu mogli da idu u Dejton na pregovore o miru jer su, kako kaže, nažalost, svesno isforsirane optužnice protiv njih dvojice kako bi ih sprečili da putuju u Dejton.

- Da je general Mladić zajedno sa predsednikom Kardžićem bio u Dejtonu sigurno bi i mapa Srpske izgledala drugačije. Ali, nažalost, strani moćnici nisu dozvolili ni njemu ni Karadžiću da budu direktno za stolom dok se pravila karta Republike Srpske. Siguran sam da su Mladić i Karadžić bili u Dejtonu, ne bi došlo do gubljenja naših opština u Sarajevu a Brčko bi bilo deo Republike Srpske. Dok su bile pripreme za Dejton znam da su Karadžić i Mladić vodili mnoge razgovore i pokušavali da pronađu najbolje rešenje iako su bili svesni da je teško pregovarati kada nisi na licu mesta - ističe Bjelica.

On kaže da ipak zahvaljujući hrabrim odlukama političkog vođstva srpskog naroda na čelu sa dr Radovanom Karadžićem i junačkoj vojsci Republike Srpske čiji je komandant bio general Mladić, Srpska je stvorena kroz neverovatnu hrabrost naroda.

U prvim borbenim redovima - General Mladić je bio u prvim borbenim redovima. Nije samo sedeo u štabu. Imali smo ceo NATO protiv sebe, Srbija nije mogla direktno da pomogne, Vojska Republike Srpske je uspela da se izbori zajedno sa narodom, da stvore Republiku Srpsku. Mislim da će istorija tek vrednovati taj podvig koji ne bi bio moguć bez generala Mladića - poručio je Bjelica.

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