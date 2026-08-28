OD BANJALUKE DO TREBINJA: Srpska se oprostila od preminulog generala Mladića (VIDEO)

U VIŠE gradova i u hramova Republike Srpske građani su odavali počast i palili sveće za pokoj duše srpskog generala Ratka Mladića

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Predsednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, učinio je to sinoć u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci. Tom prilikom je rekao da je razgovarao s porodicom Ratka Mladića i da je njegovom sinu Darku izrazio žaljenje što nisu uspeli napori da general poslednje dane okonča dostojanstveno, budući da je njegovo zdravstveno stanje bilo katastrofalno.

- Sve nas je ovo vratilo u dane kada je Haški tribunal hapsio Srbe gde god stigne. Ako uzmemo u obzir godine na koje su presuđeni, a onda vidimo pripadnike drugih naroda, shvatimo koliko je to bilo jednostrano i koliko je to bila jedna velika nepravda - rekao je Minić novinarima.

Ukazao je i da Srbi dolaze u situaciju da se protiv njih podnose krivične prijave jer ne smeju reći šta osećaju, što su nametnuli međunarodni zlotvori, ocenivši da će neko iskoristiti da bilo kog Srbina procesuira.

Minić je istakao da srpski narod treba da se okupi, da bude jedinstven i pošalje poruke zajedništva.

- Poruke koje dobijam i od svojih saboraca, od ljudi u Republici Srpskoj su poruke koje govore o pravom stanju duha i onom što mi u ovom momentu nećemo reći, ali što osećamo i srcem i dušom - rekao je Minić.

Dodao je da je žalosno i što se i danas iz Federacije čuju poruke mržnje.

Zajedno s Minićem sveće za pokoj duše generala Mladića zapalili su predsednik Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova, Željko Budimir, i predsednik BORS-a, Milovan Gagić, prenela je Srna.

Građani se oprostili od generala

Građani Bijeljine sinoć su na Trgu zapalili sveće povodom smrti generala Ratka Mladića.

Sveće su palili kod spomenika srpskim borcima.

Građani Srpca su počast generalu odali kod Centralnog spomen-obeležja.

Počast Mladiću odali su i predstavnici Boračke organizacije opštine Srbac, porodice poginulih, zarobljenih i nestalih lica, SUBNOR-a, kao i predstavnici republičke i lokalne vlasti.

Predsednik Boračke organizacije opštine Srbac, Goran Plotan, rekao je da su se okupili kako bi odali dužno poštovanje generalu Mladiću i istakao da mu zahvaljuju na svemu.

Građani Zvornika okupili su se sinoć u tom gradu da bi odali počast bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću.

Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.



Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Zvorničani su se okupili ispred spomenika za 1.080 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu razvili zastavu Republike Srpske i generala Mladića.

U Sabornom hramu u Trebinju sinoć je služen pomen generalu Ratku Mladiću, a potom su prislužene sveće kod Spomenika braniocima Trebinja.

- Preminuo je komandant, čovek velikog srca i velikog duha, koji je stvorio Vojsku Republike Srpske i koji je jedan od glavnih stvaralaca Republike Srpske. Bespravno je osuđen, on je samo branio svoj narod i borio se za njega - rekao je član Predsedništva Boračke organizacije Trebinje, Momir Bratić.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je Ratko Mladić stvarao temelje Republike Srpske i da ga srpski narod ne sme i nikada neće zaboraviti.

- Treba da nam svima bude uteha činjenica da nije bilo tog čoveka, gde bismo danas bili i pitanje je da li bismo živeli u slobodi koju danas uživamo - rekao je Ćurić.

U dobojskim hramovima Rođenja Presvete Bogorodice i Svetih apostola Petra i Pavla danas će biti služeni pomeni generalu Ratku Mladiću, najavila je gradska Boračka organizacija i pozvala članstvo da dođu i doprinesu očuvanju kulture sećanja i zajedništva.

- Naša dužnost i istorijska obaveza je da čuvamo sećanje na ljude koji su predvodili naš narod i vojsku u najsudbonosnijim danima za naš opstanak - naveli su iz gradske Boračke organizacije.

Ratni komandant Glavnog štaba VojskRepublike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

(Tanjug)

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