PRETI EKOLOŠKA KATASTROFA? Proglašena vanredna situacija zbog požara na deponiji u Trebinju

ZBOG požara koji je danas izbio na gradskoj deponiji u Trebinju proglašena je vanredna situacija na lokalitetu Mesne zajednice Zupci i Obodina, potvrdio je za RTRS gradonačelnik Mirko Ćurić.

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Ćurić rekao je da u gradu nisu ugroženi životi ljudi i objekti, ali da se situacija znatno pogoršala nakon požara u blizini gradske deponije na Obodini.

On je rekao da požar na Obodini preti da ugrozi gradsku deponiju i da bi u tom slučaju došlo do ekološke katastrofe.

„Nije ništa alarmantno ni kritično u smislu da su ugroženi životi i objekti, ali ovo je novi požar koji i dalje preti da ugrozi deponiju, a znamo šta znači kada dođe do zapaljenja deponije“, rekao je Ćurić.

Naveo je da je požarna linija duga oko 30 kilometara i da oko 150 lica gasi požar, među kojima ima profesionalnih vatrogasaca, meštana, radnika javnih preduzeća. Na terenu su i vatrogasci iz Bileće, Herceg Novog, a uskoro će stići i jedno vozilo iz Nikšića.

Ćurić je rekao da je vetar na tom području prebacio vatru preko magistralnog puta i da se proširio prema brdu Strač i naseljenom mestu Gučina sa borovom šumom koja predstavlja pluća grada.

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Dodao je da su zato preusmerili sve snage sa drugih požarišta na taj deo i da očekuju dolazak još 20 pripadnika Oružanih snaga BiH, kao i helikopter Oružanih snaga BiH, te „er traktor“ iz Mostara.

Ćurić je rekao da su u kontaktu i sa premijerom Srpske Savom Minićem i rukovodstvom Republičke uprave civilne zaštite, te da je dogovoreno da se već prikupljaju jedinice na području Istočnog Sarajeva da krenu prema Trebinju.

Dodao je da su uputili zahtev i Republičkoj upravi civilne zaštite da i oni kontaktiraju ostale jedinice iz regiona i da ih upute prema Trebinju.

Na teren su izašli i inspektori MUP-a Srpske koji istražuju uzrok požara.

(sputnikportal.rs)

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