MEĐU POVREĐENIMA I DECA: Novi detalji teške nesreće u Srpskoj

JEDNA osoba je poginula, a četiri su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć, oko 22 sata, dogodila u mestu Zaklopača kod Milića.

Foto: MUP RS

U nesreći na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica, učestvovala su tri vozila, a u nesreći je stradalo lice sa inicijalima S. I.

Kako su naveli iz policije, u nesreći su učestvovala dva automobila.

- U saobraćajnoj nezgodi su učestvovala tri putnička vozila. Vozilom marke 'Chevrolet' je upravljalo lice inicijala G.Š., 'Passat' kojim je upravljalo lice inicijala S.M. iz Bijeljine i 'Passat' kojim je upravljalo lice inicijala S.I. sa područja opštine Milići, koje je smrtno stradalo. Vozač S.M. i tri putnika iz istog vozila, od kojih je dvoje maloletno, prevezena su na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja 'Sveti Nikola' Milići, odakle su upućena na dalje lečenje u JZU Bolnica Zvornik - navodi se u saopštenju.

Uviđaj saobraćajne nezgode su izvršili policijski službenici Policijske stanice Milići u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Potpuna obustava saobraćaja trajala je od 22 do 2 sata iza ponoći, preneo je Telegraf.

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