DODIK SA LAVROVOM DANAS U MINSKU: Veruje da će se sresti i sa Lukašenkom
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik najavio je da će se danas sastati sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a da je u planu susret sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom i desetinom predstavnika drugih zemalja koji će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Minsku.
Dodik je rekao da će se sa Lavrovom sastati u 10 sati.
"Verujem da ću se sresti i sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, vraćam se ponovo ovde za par dana i nastavljam da radim svoj posao", rekao je Dodik za "Juronjuz".
On je naglasio da je neupitna njegova pozicija u svemu - po Ustavu, po volji naroda, po onome što trenutno radi.
Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbednosti organizuje se treću godinu zaredom na inicijativu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.
(Kurir)
Komentari (0)