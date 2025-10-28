Republika Srpska

DODIK SA LAVROVOM DANAS U MINSKU: Veruje da će se sresti i sa Lukašenkom

В.Н.

28. 10. 2025. u 08:15

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik najavio je da će se danas sastati sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, a da je u planu susret sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom i desetinom predstavnika drugih zemalja koji će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Minsku.

Foto: Srna

Dodik je rekao da će se sa Lavrovom sastati u 10 sati.

"Verujem da ću se sresti i sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, vraćam se ponovo ovde za par dana i nastavljam da radim svoj posao", rekao je Dodik za "Juronjuz".

On je naglasio da je neupitna njegova pozicija u svemu - po Ustavu, po volji naroda, po onome što trenutno radi.

Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbednosti organizuje se treću godinu zaredom na inicijativu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.

(Kurir)

