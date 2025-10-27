MINISTAR ŠERANIĆ U UGLJEVIKU: Pomoć Domu zdravlja i Centru za socijalni rad
MINISTAR zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u Ugljeviku da Dom zdravlja, koji, kako kaže, funkcioniše bez problema, dodaju i da će u narednom periodu pažnja biti posvećena povećanju kapaciteta hitne medicinske pomoći.
Šeranić je podsetio da je u prethodnom periodu mnogo urađeno na rešavanju finansijskog stanja u Domu zdravlja, kao i da je Vlada obezbedila više od tri miliona KM na ime dugovanja za poreze i doprinose, kao i dugovanja radnicima.
Resorni ministar je naveo da je na sastanku bilo reči o određenim pitanjima vezano za proširivanje kapaciteta hitne medicinske pomoći, kao i za obezbeđivanje grejanja Doma zdravlja u slučaju da ne radi Termoelektrane Ugljevik.
Načelnik Ugljevika Dragan Gajić izjavio je da je prioritet ove opštine u oblasti zdravstva opremanje Službe hitne pomoći i obezbeđivanje alternativnog načina grejlanja Doma zdravlja.
Nakon sastanka sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem, Gajić je rekao da je najavljena pomoć resornog ministarstva za iskazane potrebe lokalnog Doma zdravlja i Centra za socijalni rad.
Gajić je dodao da lokalna zajednica rješava alternativni način greanja osnovne i srednje škole, kao i sportske sale, a plan je da se toplotne pumpe obezbede kao alternativno grejanje i kada se bude gradio dečji vrtić.
Direktor Centra za socijalni rad u Ugljeviku Darjana Dragičević zahvalila je ministru Šeraniću na najavljenoj pomoći u rešavanju problema koji su zatečeni u ovom centru, navodeći da je bilo velikih zaostataka u islatama socijalnih davanja, a kasnilo se i po 10 meseci.
Kao najveći problem, ona je navela to što Centar nema rešenje nadležnog ministartva da ispunjava uslove za rad, jer se nalaze u neadekvatnim prostorijama.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)