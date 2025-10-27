MINISTAR ŠERANIĆ U UGLJEVIKU: Pomoć Domu zdravlja i Centru za socijalni rad

MINISTAR zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je u Ugljeviku da Dom zdravlja, koji, kako kaže, funkcioniše bez problema, dodaju i da će u narednom periodu pažnja biti posvećena povećanju kapaciteta hitne medicinske pomoći.

V Mitrić

Šeranić je podsetio da je u prethodnom periodu mnogo urađeno na rešavanju finansijskog stanja u Domu zdravlja, kao i da je Vlada obezbedila više od tri miliona KM na ime dugovanja za poreze i doprinose, kao i dugovanja radnicima.

Resorni ministar je naveo da je na sastanku bilo reči o određenim pitanjima vezano za proširivanje kapaciteta hitne medicinske pomoći, kao i za obezbeđivanje grejanja Doma zdravlja u slučaju da ne radi Termoelektrane Ugljevik.

Načelnik Ugljevika Dragan Gajić izjavio je da je prioritet ove opštine u oblasti zdravstva opremanje Službe hitne pomoći i obezbeđivanje alternativnog načina grejlanja Doma zdravlja.

Nakon sastanka sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem, Gajić je rekao da je najavljena pomoć resornog ministarstva za iskazane potrebe lokalnog Doma zdravlja i Centra za socijalni rad.

Gajić je dodao da lokalna zajednica rješava alternativni način greanja osnovne i srednje škole, kao i sportske sale, a plan je da se toplotne pumpe obezbede kao alternativno grejanje i kada se bude gradio dečji vrtić.

Direktor Centra za socijalni rad u Ugljeviku Darjana Dragičević zahvalila je ministru Šeraniću na najavljenoj pomoći u rešavanju problema koji su zatečeni u ovom centru, navodeći da je bilo velikih zaostataka u islatama socijalnih davanja, a kasnilo se i po 10 meseci.

Kao najveći problem, ona je navela to što Centar nema rešenje nadležnog ministartva da ispunjava uslove za rad, jer se nalaze u neadekvatnim prostorijama.