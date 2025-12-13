Svet

"NASTAVIĆEMO VOJNE OPERACIJE" Hitno se oglasio premijer Tajlanda: Ne stajemo dok teritorija i stanovništvo ne budu bezbedni

В.Н.

13. 12. 2025. u 07:32

TAJLANDSKI premijer Anutin Čarnvirakul izjavio je danas da će Tajland nastaviti vojne operacije sve dok teritorija i stanovništvo zemlje više ne budu ugroženi.

Foto: Profimedia

U objavi na društvenim mrežama, Anutin je odbacio raniju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o eksploziji bombe pored puta, prenela je Sinhua.

Tramp je juče rekao da je bomba postavljena pored puta koja je prvobitno usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika bila "akcident", ali da se Tajland osvetio "veoma snažno".

Pozivajući se na vojni izvor, tajlandski mediji su preneli da je Kraljevsko tajlandsko ratno vazduhoplovstvo u subotu rasporedilo dva borbena aviona F-16 koji su bombardovali ciljeve duž granice sa Kambodžom.

Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni sporazum u prisustvu Trampa na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Kuala Lumpuru.
Nešto više od mesec dana kasnije, 7. decembra, vojni sukobi su nastavljeni na tajlandsko-kambodžanskoj granici.

Kambodža je jutros saopštila da je Tajland, koristeći i borbene avione, nastavio da napada ciljeve na granici tokom jutra, nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio  da je posredovao u prekidu vatre.

„Tajlandske snage još nisu prestale sa bombardovanjem i nastavljaju ga i dalje“, saopštilo je kambodžansko Ministarstvo informisanja, prenosi Rojters.

Tajlandska vojska je odgovorila optužbama da Kambodža čini „višestruka kršenja međunarodnih pravila“ ciljanjem civilnih lokacija i postavljanjem mina.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je juče da su se lideri Tajlanda i Kambodže tokom razgovora sa njim složili oko prekida vatre, počev od sinoć.

Međutim, nijedan od lidera nije pomenuo sporazum u izjavama nakon poziva, a Anutin je rekao da nema prekida vatre, navodi Rojters.
 

(Tanjug)

