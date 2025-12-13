KRIZA NA "STAMFORD BRIDŽU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
Loša vest za navijače Čelsija jeste da tim Enca Mareske i dalje deluje nestabilno. Porazi od Lidsa i remi sa Bornmutom ostavili su „plavce“ čak osam bodova iza vodećeg Arsenala, a samo jedan iza četvrtoplasiranog Palasa.
Uz to, Čelsi ove sezone ima ogroman problem – čak osam izgubljenih bodova kod kuće nakon vođstva, više nego za celu prošlu sezonu.
Ono što barem uliva optimizam jeste fantastična tradicija, Čelsi nije izgubio nijedan od poslednjih 30 premijerligaških mečeva kod kuće protiv Evertona.
Ipak, gosti u London stižu u fantastičnom raspoloženju. Everton je dobio četiri od poslednjih pet utakmica i sve – bez primljenog gola!
Pobede nad Junajtedom, Bornmutom i Notingemom formirale su tim koji ima jasan stil, čvrstinu u odbrani i konkretnost u napadu.
Sa 24 boda iz 15 kola, Everton je na ozbiljnom putu ka Evropi, što nismo mogli da kažemo godinama unazad.
Imaju i šansu za istoriju – ako pobede u Londonu, ovo bi im bio treći uzastopni trijumf na strani bez primljenog gola, prvi put od 2008.
Problem za Mojesa je pomenuta tradicija, Everton nije pobedio na „Bridžu“ skoro tri decenije, a lično on ima katastrofalan skor: 20 premijerligaških gostovanja i nijedna pobeda.
Što se tiče izostanaka, Čelsi je i dalje bez Kaiseda (suspenzija), Delapa, Lavije, Kolvila i Mudrika, dok je Fofana pod znakom pitanja posle povrede oka. Mareska bi mogao da odmori Risa Džejmsa, a u tim bi trebao da se vrati najbolji igrač ekipe, Kol Palmer.
Kod Evertona, nema Kolmana, Rola i Brantvajta, ali se vraća Idrisa Gana Gej nakon odrađenje suspenzije posle bizarno zarađenog crvenog kartona protiv Junajteda.
Čelsi je favorit zbog imena i tradicije, ali forma je na strani gostiju za koje verujemo da će odigrati dobro na "Stamford bridžu" i u najmanju ruku ozbiljno namučiti "plavce".
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: G +0,5 (kvota 1,63)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
12. 12. 2025. u 11:27
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
12. 12. 2025. u 11:17
POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
12. 12. 2025. u 11:35
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
13. 12. 2025. u 07:00
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)