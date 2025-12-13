KRIZA NA "STAMFORD BRIDŽU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Loša vest za navijače Čelsija jeste da tim Enca Mareske i dalje deluje nestabilno. Porazi od Lidsa i remi sa Bornmutom ostavili su „plavce“ čak osam bodova iza vodećeg Arsenala, a samo jedan iza četvrtoplasiranog Palasa.

Uz to, Čelsi ove sezone ima ogroman problem – čak osam izgubljenih bodova kod kuće nakon vođstva, više nego za celu prošlu sezonu.

Ono što barem uliva optimizam jeste fantastična tradicija, Čelsi nije izgubio nijedan od poslednjih 30 premijerligaških mečeva kod kuće protiv Evertona.

Ipak, gosti u London stižu u fantastičnom raspoloženju. Everton je dobio četiri od poslednjih pet utakmica i sve – bez primljenog gola!

Pobede nad Junajtedom, Bornmutom i Notingemom formirale su tim koji ima jasan stil, čvrstinu u odbrani i konkretnost u napadu.

Sa 24 boda iz 15 kola, Everton je na ozbiljnom putu ka Evropi, što nismo mogli da kažemo godinama unazad.

Imaju i šansu za istoriju – ako pobede u Londonu, ovo bi im bio treći uzastopni trijumf na strani bez primljenog gola, prvi put od 2008.

Problem za Mojesa je pomenuta tradicija, Everton nije pobedio na „Bridžu“ skoro tri decenije, a lično on ima katastrofalan skor: 20 premijerligaških gostovanja i nijedna pobeda.

Što se tiče izostanaka, Čelsi je i dalje bez Kaiseda (suspenzija), Delapa, Lavije, Kolvila i Mudrika, dok je Fofana pod znakom pitanja posle povrede oka. Mareska bi mogao da odmori Risa Džejmsa, a u tim bi trebao da se vrati najbolji igrač ekipe, Kol Palmer.

Kod Evertona, nema Kolmana, Rola i Brantvajta, ali se vraća Idrisa Gana Gej nakon odrađenje suspenzije posle bizarno zarađenog crvenog kartona protiv Junajteda.

Čelsi je favorit zbog imena i tradicije, ali forma je na strani gostiju za koje verujemo da će odigrati dobro na "Stamford bridžu" i u najmanju ruku ozbiljno namučiti "plavce".

