PREVRNULA SE CISTERNA SA BENZINOM U NASELJU U MILIĆIMA: Vozaču hitno ukazana pomoć, na terenu vatrogasci i ekološki inspektori

CISTERNA sa benzinom prevrnula se u kanal u naselju Johovac u Milićima, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

Foto D. Pozderović

Iz policije navode da je vozaču cisterne pomoć ukazana u milićkom Domu zdravlja, a stepen povreda za sada nije poznat.

Policijskoj stanici Milići u 11.40 časova prijavljeno je da se cisterna prevrnula na magistralnom putu Milići-Konjević Polje.

Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta, a vozila se preusmjravaju na alternativne pravce, prenela je RTRS.

Osim policije, na terenu su pripadnici milićke Vatrogasne jedinice i ekološki inspektor.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Srna je javila da benzin iz cisterne curi po magistralnom putu i kroz slivnike odlazi u reku Jadar.