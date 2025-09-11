PREVRNULA SE CISTERNA SA BENZINOM U NASELJU U MILIĆIMA: Vozaču hitno ukazana pomoć, na terenu vatrogasci i ekološki inspektori
CISTERNA sa benzinom prevrnula se u kanal u naselju Johovac u Milićima, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.
Iz policije navode da je vozaču cisterne pomoć ukazana u milićkom Domu zdravlja, a stepen povreda za sada nije poznat.
Policijskoj stanici Milići u 11.40 časova prijavljeno je da se cisterna prevrnula na magistralnom putu Milići-Konjević Polje.
Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta, a vozila se preusmjravaju na alternativne pravce, prenela je RTRS.
Osim policije, na terenu su pripadnici milićke Vatrogasne jedinice i ekološki inspektor.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Srna je javila da benzin iz cisterne curi po magistralnom putu i kroz slivnike odlazi u reku Jadar.
