MILJATOVIĆU 34, A RAILIĆU 29 GODINA ROBIJE: SUD BiH izrekao presudu za ubostvo načelnika PU Prijedor Radenka Bašića

SUD BiH osudio je Dalibora Railića zvanog Dugi na 29 godina i Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen hicem u potiljak 21. marta 2022. godine u Prijedoru. Railić je označen kao nalogodavac, a Miljatović kao direktan izvršilac Bašićevog ubistva. Osim za ovaj zločin, Railić je proglašen krivim za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom drogom i za pranje novca.

Ubica Miljatović, na mestu ubistva policajca, foto Nezavisne novine i foto Novosti

Tužilaštvo BiH Railića je teretilo da je organizovao i naručio ubistvo, dok je Miljatović optužen kao direktni izvršilac. Igor Repajić se teretio za pomaganje u izvršenju ubistva, a postupak protiv njega je ranije razdvojen.

Ranije su razdvojeni i postupci protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U ovom predmetu optuženi su bili i Mirjana Vujović, Željko Simić i Goran Gvozden, koji su se zajedno s Railićem teretili za organizovani kriminal i trgovinu drogom. Svi optuženi, osim Gredelja, koristili su kriptovanu skaj-aplikaciju.

Bašić je ubijen 21. marta 2022. godine, kada je ujutru krenuo na posao. Napadač mu je prišao s leđa i ispalio hitac u potiljak, nakon čega je Bašić preminuo na licu mesta. Ubistvo je pokrenulo jednu od najvećih policijskih istraga u Republici Srpskoj.

Prema optužnici, Railić je organizovao kriminalnu grupu i naručio ubistvo, dok je Miljatović označen kao neposredni izvršilac. Repajić se tereti za pomaganje izvršiocu. Kako je navedeno, Miljatović je pristao da ubije Bašića za novčanu naknadu od 50.000 KM, koju mu je, posredstvom Repajića, ponudio Railić.

Podrška policije širom Srpske DOK se čekalo izricanje presude Railiću i Miljatoviću policajci širom Republike Srpske su pružili podršku ubijenom načelniku Bašiću i u stroju pred policijskim upravama ili sa upaljenim sirenama na vozilima širom Srpske, čekali su vest iz Suda BiH.

- Tražio je od njega da ubije Bašića za iznos od 50.000 evra, nakon čega je početkom januara Miljatović prikupljao informacije o njegovim navikama i kretanju, uhodio ga i snimao kamerom, koju je kasnije predao Repajiću - navodi se u optužnici.

Osumnjičeni Miljatović je nakon ubistva Bašića "opelom" pobegao u Gradišku, a potom nazvao Repajića, da dođe po njega, što je ovaj i učinio, i odvezao ga na područje Banjaluke. Nakon toga Repajić je radi skrivanja tragova ubistva, odvezao "opel astru", na otpad, koja je potom rastavljena i prodata u delovima.

Optužnicom je obuhvaćeno i da su osumnjičeni, koristeći kriptovane aplikacije, od 2020. do 2022. krijumčarili i distribuirali kokain i marihuanu na ilegalnom narko-tržištu u BiH i inostranstvu. Railić se dodatno teretio da je novac stečen krivičnim delima narko-kriminala ulagao u kupovinu stanova, nekretnina, luksuznih vozila, i držao ga na bankovnim računima.

Svedočeći u svoju odbranu Railić i Miljatović, optuženi kao nalogodavac i izvršilac Bašićevog ubistva, pred sudom su negirali umešanost u tu likvidaciju.