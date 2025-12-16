Republika Srpska

SVETKOVINA HERCEGOVACA U SEMBERIJI: Udruženje "Jovan Dučić" u Bijeljini organizovalo izložbu i debatu

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

16. 12. 2025. u 05:00

UDRUŽENjE Hercegovaca "Jovan Dučić" u Bijeljini još jednom je pokazalo da je važna karika u kulturnom životu Bijeljine, organizujući izložbu "Od nevesinjske puške do Solunskog fronta" i razgovor o harambaši Peru Tunguzu i Hercegovačkom ustanku 1875-1878. koji je on praktično pokrenuo. Među učesnicima bili su trebinjski istoričar Lazar Radan i Nataša Gligorić, potomak harambaše Tunguza i autor izložbe, a moderator je bio profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Ćeranić.

СВЕТКОВИНА ХЕРЦЕГОВАЦА У СЕМБЕРИЈИ: Удружење Јован Дучић у Бијељини организовало изложбу и дебату

Foto:V.MItrić

Radan je istakao da je Pero Tunguz svojim pucnjima ubrzao tok ne samo hercegovačke, nego i balkanske i evropske istorije, trasiravši put ustanicima.

- Pero Tunguz je bio ne samo hrabar, nego i dugovečan čovek. Bio je jedan od retkih ustaničkih vođa koji su dočekali da vide ostvarenje svojih ciljeva, odnosno, ujedinjenje srpskih zemalja u zajedničku državu 1918. godine. Kao pravi Hercegovac, Pero Tunguz se čak i u starom životnom dobu odazvao pozivu na odbranu otadžbine, pa je, zajedno sa srpskom vojskom ratovao u Prvom svetskom ratu, prešao Albaniju i posle proboja Solunskog fronta, došao u slobodnu Srbiju. I, što je prilično neobično za vreme u kom je živeo i za mentalitetske prilike u kojima je živeo, sve četvoro njegove dece, uključujući i ćerku, steklo je visoko obrazovanje, što takođe govori o izuzetnosti ovog čoveka - poručio je istoričar iz Trebinja.

O čuvenom harambaši govorila je i Nataša Gligorić iz Beograda, njegova praunuka i predsednica beogradskog Udruženja Nevesinjaca, koja je napomenula da je pokrovitelj izložbe Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

Postavka i u Crnoj Gori

NATAŠA Gligorić je istakla da je izložba o harambaši Peru Tunguzu i Hercegovačkom ustanku bila postavljena u velikom broju gradova Republike Srpske i Srbije, a da je u planu da bude predstavljena i u Crnoj Gori.

Predsednik Udruženja Hercegovaca Borislav Radovanović se zahvalio gostima iz Trebinja i Beograda, kao i svim posetiocima tog događaja, dodajući da je glavni cilj Udruženja od njegovog osnivanja povezivanje Hercegovine i Semberije, kao i unapređenje kvaliteta društvenog života u Bijeljini, a da su ovakvi programi važni za očuvanje kulture sećanja na slavne pretke u dva zavičaja i srpskog naroda u celini.

 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MILJATOVIĆU 34, A RAILIĆU 29 GODINA ROBIJE: SUD BiH izrekao presudu za ubostvo načelnika PU Prijedor Radenka Bašića
Republika Srpska

0 0

MILJATOVIĆU 34, A RAILIĆU 29 GODINA ROBIJE: SUD BiH izrekao presudu za ubostvo načelnika PU Prijedor Radenka Bašića

SUD BiH osudio je Dalibora Railića zvanog Dugi na 29 godina i Aleksandra Miljatovića na 34 godine zatvora zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen hicem u potiljak 21. marta 2022. godine u Prijedoru. Railić je označen kao nalogodavac, a Miljatović kao direktan izvršilac Bašićevog ubistva. Osim za ovaj zločin, Railić je proglašen krivim za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom drogom i za pranje novca.

16. 12. 2025. u 05:00

GLAS KOJI SE ČUJE: Ugljevik ugostio 54 direktora domova zdravlja
Republika Srpska

0 0

GLAS KOJI SE ČUJE: Ugljevik ugostio 54 direktora domova zdravlja

UGLjEVIČKI Dom zdravlja ugostio je članove Aktiva direktora domova zdravlja Republike Srpske, koji su razgovarali o modelu plaćanja definisanom o strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao i o pojedinim izmenama Zakona o platama zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Razmatrane su i instrukcije Fonda zdravstvenog osiguranja koje se odnose na prenos laboratorijskog materijala i postupke uzorkovanja.

12. 12. 2025. u 11:27

TUKLI UČENIKE U TOALETU I SNIMALI: Slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi u Mrkonjić Gradu
Republika Srpska

0 1

TUKLI UČENIKE U TOALETU I SNIMALI: Slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi u Mrkonjić Gradu

SVE nadležne institucije RS uključile su se u rešavanje problema u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, koji je otkriven kada su u javnost izašli roditelji dece koja su zlostavljana. Decu su njihovi vršnjaci, kako tvrde roditelji, odvodili u toalet i svalačionice batinali kaišem i na druge načine i sve to snimali. Pojedine su tukli pribijene uz radijator. Roditelji dece žrtava tvrde da rukovodstvo škole nije reagovalo na vreme niti je sarađivalo s njima s ciljem rešavanja tog problema.

11. 12. 2025. u 15:19

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"