SVETKOVINA HERCEGOVACA U SEMBERIJI: Udruženje "Jovan Dučić" u Bijeljini organizovalo izložbu i debatu

UDRUŽENjE Hercegovaca "Jovan Dučić" u Bijeljini još jednom je pokazalo da je važna karika u kulturnom životu Bijeljine, organizujući izložbu "Od nevesinjske puške do Solunskog fronta" i razgovor o harambaši Peru Tunguzu i Hercegovačkom ustanku 1875-1878. koji je on praktično pokrenuo. Među učesnicima bili su trebinjski istoričar Lazar Radan i Nataša Gligorić, potomak harambaše Tunguza i autor izložbe, a moderator je bio profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dimitrije Ćeranić.

Foto:V.MItrić

Radan je istakao da je Pero Tunguz svojim pucnjima ubrzao tok ne samo hercegovačke, nego i balkanske i evropske istorije, trasiravši put ustanicima.

- Pero Tunguz je bio ne samo hrabar, nego i dugovečan čovek. Bio je jedan od retkih ustaničkih vođa koji su dočekali da vide ostvarenje svojih ciljeva, odnosno, ujedinjenje srpskih zemalja u zajedničku državu 1918. godine. Kao pravi Hercegovac, Pero Tunguz se čak i u starom životnom dobu odazvao pozivu na odbranu otadžbine, pa je, zajedno sa srpskom vojskom ratovao u Prvom svetskom ratu, prešao Albaniju i posle proboja Solunskog fronta, došao u slobodnu Srbiju. I, što je prilično neobično za vreme u kom je živeo i za mentalitetske prilike u kojima je živeo, sve četvoro njegove dece, uključujući i ćerku, steklo je visoko obrazovanje, što takođe govori o izuzetnosti ovog čoveka - poručio je istoričar iz Trebinja.

O čuvenom harambaši govorila je i Nataša Gligorić iz Beograda, njegova praunuka i predsednica beogradskog Udruženja Nevesinjaca, koja je napomenula da je pokrovitelj izložbe Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

Postavka i u Crnoj Gori NATAŠA Gligorić je istakla da je izložba o harambaši Peru Tunguzu i Hercegovačkom ustanku bila postavljena u velikom broju gradova Republike Srpske i Srbije, a da je u planu da bude predstavljena i u Crnoj Gori.

Predsednik Udruženja Hercegovaca Borislav Radovanović se zahvalio gostima iz Trebinja i Beograda, kao i svim posetiocima tog događaja, dodajući da je glavni cilj Udruženja od njegovog osnivanja povezivanje Hercegovine i Semberije, kao i unapređenje kvaliteta društvenog života u Bijeljini, a da su ovakvi programi važni za očuvanje kulture sećanja na slavne pretke u dva zavičaja i srpskog naroda u celini.