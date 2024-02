MARFI HOĆE DA KONTROLIŠE PRAVOSUĐE BiH: Srpska odbacuje stavove Ambasade SAD upućene pravosuđu

AMERIČKA ambasada u BiH, na čijem čelu je ambasador Majkl Marfi, otvoreno je kritikovala Visoki sudski i tužilački savet (VSTS) BiH zbog izmena pravila prilikom imenovanja na funkcije u najvažnije pravosudno telo u zemlji. VSTS je promenio dosadašnji način izbora gde su se na pozicije u Savetu birali kandidati nasumičnim žrebanjem, a sada se gleda etnička i rodna ravnoteža.

Foto: Printskrin RTRS

Promena u načinu izbora u VSTS je veoma zasmetala Ambasadi SAD koja je uputila saopštenje i osudila ovakav potez, smatrajući da ovo nije dobro za pravosuđe BiH jer otvara vrata koruptivnim radnjama.

Predsednik RS Milorad Dodik kaže da američka ambasada i njen ambasador nisu ovlašćeni da u ime BiH i njenih naroda pregovaraju i dogovaraju bilo kakva rešenja.

- Njihovo uplitanje u rad pravosudnog sistema, kao i njihova uloga u političkim procesima su očigledni. Bez ikakve zadrške daju upute pravosudnim institucijama kako će obavljati svoj posao - rekao je Dodik.

Kaže da su se iz Brisela poslednjih meseci čule razne kontradiktornosti.

- Jedan dan su izražavali podršku jednom rešenju, da bi drugog dana kritikovali isto. Nismo spremni da dopustimo da Marfi, koji je navodno američki ambasador, u naše ime vodi procese i preko nekog Šmita donosi odluke koje jedino mogu doneti izabrani predstavnici naroda. Briselska administracija treba da pokaže da je istina da želi suverenu BiH i da prestane da sledi suludu Marfijevu priču - naveo je Dodik.

Kojić: Protestna nota MILORAD Kojić, poslanik SNSD u Parlamentu BiH, kaže da je ambasadoru Marfiju najbolje da registruje političku partiju i izađe na izbore, kad već želi da upravlja svim procesima u BiH. - U bilo kojoj zemlji u svetu, normalnoj zemlji, da to uradi bilo koji ambasador, dobio bi protestnu notu i bio bi proteran, jer nema pravo da se meša u unutrašnje odnose - poručio je Kojić.

Dodik dodaje da druge zemlje u svojoj kući raspakuju i oblikuju zakone, pravo i pravdu.

- Dolazi neko novo vreme i pitanje je dana kada ćemo gledati neku novu međunarodnu politiku. Politika mešanja u unutrašnja pitanja zemlje koja bi trebalo da bude suverena je neprijateljska. Njihova podrška rešenjima kojima se staje na stranu jednog naroda vodi destabilizaciji ne samo BiH, nego i celog regiona - istakao je Dodik.

Milan Tegeltija, bivši predsednik VSTS, kaže da je saopštenje američke ambasade dokaz je da BiH nije suverena država i da Amerikanci žele da kontrolišu sve procese u BiH, uključujući i pravosuđe.

- Ako jedan strani ambasador, diplomatski predstavnik u BiH koji mora da poštuje diplomatsku konvenciju, dopusti sebi da kaže najvišem pravosudnom telu u državi vaša odluka ne valja, promenite je, da li ste vi svesni šta to znači. To je nazamislivo, zamislite da se to desi u Italiji da neki strani ambasador kaže tamošnjem VSTS da odluka o promeni Poslovnika nije dobra, promeniti je, to stvari dovodi do besmisla, do apsurda - tvrdi Tegeltija.