"FMP ČESTO UME DA NAS IZNENADI..." Mirko Ocokoljić pred gostovanje Partizana u Železniku

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 15:10

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je danas da njegovu ekipu očekuje teška utakmica u ABA ligi jer FMP ume često da iznenadi promenama igre.

FOTO: N. Skenderija

Partizan u meču 10. kola Grupe A gostuje FMP-u u Železniku u nedelju od 21 čas. Partizan ima skor 6-1, a FMP 4-4.

"Očekuje nas teška utakmica, jer FMP ume često da nas iznenadi promenama igre. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani u oba pravca i da odgovorimo na svaki njihov pokušaj da promene ritam meča", istakao je Ocokoljić, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Partizana Sterling Braun je rekao da ekipa zna šta mora da uradi da bi pobedila. 

"Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobedimo. Tako radimo od početka sezone i to se neće menjati. Moramo da nastavimo u istom ritmu, da se međusobno bolje razumemo, učimo jedni od drugih i da igramo kao tim kako bismo to ostvarili i u ovoj utakmici", istakao je Braun.

