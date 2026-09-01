SABRALI SE SRBI NA OSTRVU ČEPEL: U najstarijoj srpskoj svetinji u Mađarskoj proslavljeno Uspenje Presvete Bogorodice (FOTO)

SVEČARSKI je bilo u drevnom manastiru Srpski Kovin na obali Dunava, na čepelskom ostrvu, četrdeset kilometara južno od Budimpešte, gde se sabrao verni narod da u najstarijoj srpskoj svetinji u Mađarskoj, proslavi manastirsku slavu Uspenje Presvete Bogorodice.

Foto Marija Erdelji

Manastir Srpski Kovin najstariji je u Mađarskoj i jedan od dva manastira u Budimskoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve.

Prema sačuvanom predanju, često zanemarenom, ovaj manastir predstavlja srednjovekovnu tekovinu i nastao je u prvoj polovini XII veka. Kao osnivač manastira pominje se kraljica Jelena, ćerka raškog župana Uroša I i supruga vladara Bele II Slepog. U vreme kad je manastir nastao Ugarskom je vladala Jelena umesto svog maloletnog sina Geze II (1141-1161).

Ostrvo Čepel, najveće na Dunavu, mesto je nade i spasa mnogim Srbima koji su tamo, bežeći pred Turcima pronašli utočište.

Nakon što su Turci 1439. godine opseli i prvi put osvojili utvrđeno Smederevo, u dva navrata su prešli Dunav, opustošili i opljačkali Kovin i sva okolna naselja. Oni koji su izbegli na vreme krenuli su u dubinu Ugarske i dospeli do ostrva Čepela na Dunavu.

Mitropolit SVETU arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit budimski Lukijan uz sasluženje protosinđela Varnave Kneževića, sveštenika Georgija, iz Pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke, sinđela Mitrofana Gajića, protojereja Zorana Ostojića, protojereja Radovana Savića, protojereja Pavla Kaplana, protonamesnika Zorana Živića, arhiđakona Inokentija Lukina i đakona Stefana Milisavića.

Ugarski kralj Vladislav je 10. oktobra 1440. godine ustupio kovinskim preseljenicima kasnogotičku crkvu sa kapelama i zvonikom, pa uz to, po svoj prilici, odgovarajući deo kraljevskih zemljišnih poseda. Od tog doba do danas, na Čepelu postoji Gornji ili Srpski Kovin, sa crkvom posvećenom Uspenju Presvete Bogorodice i sa kapelama Svetog Jovana Preteče i Svetih vračeva Kozme i Damjana (prva na jugoistočnoj, druga na jugozapadnoj strani).

Deo kolektiva Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, na poziv manastirskog bratstva i igumana, arhimandrita Metodija Markovića prisustvovao je svetoj arhijerejskoj liturgiji.

- Bila nam je velika čast da prisustvujemo manastirskoj slavi - kažu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, dodajući da je nakon liturgije usledilo osvećenje slavskih darova, slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program.

Na kraju svete liturgije usledila je litija oko manastirskog hrama sa čitanjem odlomaka iz Svetog jevanđelja i osvećeni su novi mozaici.

Proslavi manastirske slave prisustvovali su i Aleksandra Đurović, ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Vladimir Kokanović, direktor Uprave za odnose sa dijasporom i Srbima u regionu, Aleksandar Farkaš, ministar-savetnik u Ambasadi Srbije, Tibor Deak, gradonačelnik Srpskog Kovina, Siniša Zeković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i brojni verni narod.