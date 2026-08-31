ZABAVA UZ „BANATSKI FRUŠTUK“: U Kikindi će u septembru biti održani 41. „Dani ludaje“ (Foto)

Najpoznatija kikindska manifestacije i jedna od najboljih u Srbiji, „Dani ludaje“, 41. godinu uzastopno biće održani od 17. do 20. septembra.

Foto: R. Šegrt

Turistička organizacija grada uz pomoć lokalne samouprave i brojnih sponzora, priprema četvorodnevni program u kojem će učestvovati deca, omladina i odrasli. Sadržaji prvog dana, pretežno su namenjeni deci, sem koncerta u 20 sati, kada će na gradskom trgu nstupiti grupa „Legende“. U petak je Mini sajam preduzetnika, a osim izložbi i drugih programa, biće organizovana i ulica starih zanata i suvenira. Biraće se i naslađa ludaja, odnosno bundeva sa najvišim sadržajem šećera, a Predškolska ustanova prirediće karneval maskiranih predškolaca iz gradskih i seoskih vrtića. Za male učesnike biće priređen i kinderbal.

Foto: R. Šegrt Tibor Kokai_džinovske bundeve iz Mađarske

Najvažniji deo programa odvijaće se u subotu. Osim sportskih takmičenja u raznim disciplinama, pažnju posetilaca uvek najviše privuče „Banatski fruštuk, kada u centru grada, od 10 do 17 sati, žena iz udruženja iznesu domaću hranu i specijalitete od bundeve. U „Evropskom kutku“ predstaviće se gosti iz inostranstva.

- Prijava i registracija takmičara, proizvođača najtežih i najdužih ludaja je do 13 do 14 sati. Merenje plodova od 14 do 16 sati, a u 17 sati je proglašenje pobednika i dodela nagrada – najavila je Jasmina Orašanin, v.d. direktorka Turistićke organizacije.

Foto: R. Šegrt Kikinda je grad koji slavi bundeve

U nedelju od 10 do 17 sati, ponovo će biti poslužen „Banatski fruštuk“, uz muzički program na trgu. Nagrade za pobednike u obe kategorije, za najtežu i najdužu bundevu, iste su kao prošle godine: po 120.000 dinara za prvo mesto, za vicešampione po 80.000, a trećeplasirani će dobiti po 60.000 dinara.

Rekord u proizvodnji džinovski teških bundeva drži Tibor Kokaia, iz Mđaraske, iz mesta Sent Marton, sa tikovom od čak 865,5 kilograma, dok je najdužu ludaju do sada, od 366 centimetara, odnegovao Kikinđanin Milan Vučen.

ČETIRI BESPLATNA KONCERTA

„Dani ludaje“ poznati su i po tome što se svake večeri priređuju koncerti poznatih muzičkih imena. U četvrtak, od 20 sati, nastupiće grupa „Legende“. Ostalim danima, od 21 sata, pevaće: u petak Goca Tržan, u subotu Dragana Mirković, a u nedelju grupa „Koncertmajstori“. Ulaznice se ne naplaćuju.