„ŽUTI MRAVI“ OPSTALI SKORO CELO STOLEĆE: Fudbalski klub "ŽAK" u Kikindi obeležio veliki jubilej (FOTO)

Osnovan pre 95 godina, 13. avgusta 1931. godine, kao Železnički atletski klub ŽAK, na inicijativu zaposlenih u sekciji za održavanje pruge Jugoslovenske državne železnice, Fudbalski klub „Žak“ iz Kikinde ubrzo je postao značajan ne samo u Kikindi već i u celom Banatu.

Foto: Grad Kikinda

Već petu godinu od formiranja ekipa koja je bubamaru igrala pored pruge za Mokrin, takmičila se u ondašnjoj Prvoj ligi Kraljevine Jugoslavije. Kako stoji u knizi „Sto godina fudbala u Kikindi“, najzaslužniji za osnivanje kluba su Petar Arva, službenik pomenute sekcije, Jovan Mihok, Jožef Skopal, šef ložionice i Aleksandar Ranković, šef stanice. Ubrzo po osnivanju, tim je imao veliki problem, jer nije imao teren za igranje utakmica.

- Na sreću, gradska uprava je imala razumevanja te je nekoliko meseci kasnije dozvolila „Žaku“ da izgradi teren iza električne centrale, u neposrednoj blizini Železničke stanice – zapisao je u pomenutoj knjizi autor Brane Marijanović.

Foto: iz knjige "Sto godina fudbala u Kikindi" FK "Žak" 1939. godine

Početkom šezdesetih godina klub se preselio na stadion na Vašarištu, na teren ugašenog „Radničkog“, gde je i danas i gde obeležava 95. godina postojanja. Menjala se i boja opreme, najpre su igrači nosili zeleno-bele dresove, pa plavo-crvene, a dolaskom na Vašarište usvaja se predlog Božidara Sovre Sandića i igrači oblače žute majice, svetlo plave šorceve i bele štucne, zbog čega dobijaju nadimak „žuti mravi“. Osim godine osnivanja još su dve značajne, 1946. kada se posle Drugog svetskog rata, ponovo okupila ekipa, ali pod imenom "Lokomotiva". To ime klub je nosio samo nekoliko godina, a onda mu je ponovo vraćeno kršteno ime "Žak". Značajna je i takmičarska 1957/58. godina kada je postignut jedan od najvećih uspeha, kvalifikacione igre za ulazak u Drugu saveznu ligu Jugoslavije.

„Žuti mravi“ uvek su imali verne navijače, pa tako i danas, prate ih istinski zaljubljencii u lepotu fudbalske igre. Ali tim sa Vašarišta uvek je nekako bio u senci većeg FK „Kikinda“. Između stadiona na Vašarištu i onog u Velikom parku, uvek je vladalo rivalstvo. O tome je svojevremeno svedočio veliki navijač, ali i igrač „Žaka“, pokojni dr Jandre Lukač:

- „Kikinda“ je bila građanski, a „Žak“ više radnički klub.„Žak“ je uvek bio sportsko i fudbalsko pastorče grada. Iza kluba u parku uvek je stajala gradska vlast, partija na vlasti i uvek se veliki novac davao tamo. „Žak“ je najveću pomoć imao od železnice, jer je koristio besplatan prevoz, a imao je i mogućnost da zapošljava svoje igrače – pričao je Lukač.

Veliki broj "Žakovih" fudbalera postigao je značajniju fudbalsku kerijeru. Mihalj Keri je sa Vašarišta, preko "Zvezde" stigao do američkog "Kosmosa". Hroničari kikindskog fudbala slažu se da je najznačajnije fudbalsko ime ne samo "Žaka" već i Kikinde legendarni Božidar Sovra Sandić, bivši centarfor jugoslovenske reprezentacije, fudbaler koji je prvi odigrao "makazice" o čemu je izveštavala i francuska štampa. Verovatno bi postigao svatesku karijeru da se 1949. iz beogradskog „Metalca“ nije vratio u FK„Kikinda“.

BORBA NA VIŠE TERENA

Danas se klub takmiči u međuopštinskoj ligi Kikinda-Žitište i ponosi se podmlatkom od 30 dečaka uzrasta do 12 godina, ali se i bori na više terena, kaže njegov predsednik Mirko Protić:

- Doveli smo trenera sa licencom i nadamo se da ćemo ostvariti povratak u Područnu ligu. Borimo se da opstanemo i verujemo da ćemo dočekati i 100. godišnjicu – navodi Protić.