JUBILEJ LESKOVAČKIH DESETOSTRUKIH REKORDERA: Na 36. „Roštiljijadi“ napravljena džinovska pljeskavica od 90,5 kilograma roštilj mesa (FOTO+ VIDEO)

Na 36. „Roštiljijadi“ u Leskovcu ponovo je oboren rekord u pripremi i pečenju najveće pljeskavice na svetu. Ona je napravljena od 90,5 kilograma roštilj mesa i za pola kilograma je teža od prošlogodišnje.

I. Mitić

To je jubilarni, deseti, rekord iskusnih leskovačkih roštiljdžija koji su ove godine činili standardni dvojac Predrag Lazarević i Ljubiša Đorđević, kao i Ivica Zdravković i Miloš Lazarević. Oni su imali i pomoć tima mlađih kolega, sastavljenog od četvorice Cvetkovića: Bojana, Saše, Stefana i Dušana za koje se veruje da će tek nastaviti da nižu rekorde na jednom od najatraktivnijih događaja popularne „Roštiljijade“.

I. Mitić Desetostruki rekorderi sa članovima žirija

U odnosu na pre deset godina njihova ovogodišnja najveća pljeskavica, koja se priprema u okviru memorijala „Novica Stanković Šaponja“, teža je za čak 37,5 kilograma. Njen prečnik je pre pečenja bio 225, a nakon što je skinuta sa velike skare, kada je ispečena, iznosio je 202 centimetra, dok je za to vreme debljina džinovske pljeskavice narasla sa 2,8 na tri centimetra.

Višestruki rekorderi nisu krili zadovoljstvo zbog ponovljenog uspeha koji su postigli pred brojnim posetiocima leskovačkog festivala roštilja.

- Širimo ekipu i sad smo napravili jednu reprezentaciju koja je nameravala da mnogo više podigne lestvicu, ali smo na kraju odlučili da polako pomeramo sopstvene granice i da tako pružimo priliku i mlađima da što više puta učestvuju u ovom izazovu i da steknu neophodno iskustvo kako bi se jednog dana osamostalili. To je tim koji će tek da pobeđuje i koji će nas naslediti – istakao je Predrag Lazarević i pozvao sve koji misle da mogu da im pariraju da to i učine – Mi sigurno nismo ti koji ćemo se povući. Tu smo da čuvamo tradiciju leskovačkog roštilja i da brinemo o tome da rekord u pripremi najveće pljeskavice na svetu ostane u rukama Leskovčana.

I. Mitić Predrag Lazarević

Ljubiša Đorđević ima rekord više jer je, pre 17 godina bio član tima neobičnih rekordera koji su i tada napravili najveću pljeskavicu na svetu.

- Iza mene je mnogo godina, ali i iskustva. Biću tu dok ova ekipa bude bila u istom sastavu. Dolaze nam mlade snage i to je dobro, jer bez mladih ova tradicija ne može da traje – kazao je Ljubiša.

Profesor kulinarstva Ivica Zdravković šesti je put zaredom upisan u anale ove nesumnjivo najveće atrakcije leskovačkog festivala roštilja, a njegov motiv je promocija majstorstva ovdašnjih roštiljdžija.

- Ja sam neko ko voli Leskovac, ko voli da kuva i da se takmiči. Volim roštilj i pobornik sam nacionalne odnosno leskovačke kuhinje. Neko sam ko to promoviše i prenosi na mlađe generacije svuda u svetu. To činim i učešćem na ovom takmičenju – kazao je Zdravković i naglasio da boljeg roštilja od leskovačkog nema, jer se svi ugostitelji trude da sačuvaju i prezentuju njegov kvalitet, u čemu im nema premca.

Žiri, koji je predvodio renomirani kuvar i majstor gastronomije Saša Mišić, ocenio je da džinovska pljeskavica nikada nije bila bolje oblikovana i ispečena.

- Nije mi prvi put da sam ovde i moram da kažem da je ove godine velika pljeskavica ispala najbolje, u obliku, u boji, u debljini. Takmičenje je pokazalo da ima budućnosti za leskovački roštilj. Tu su mladi majstori koji su izvanredni. Oni se drže tradicije, ali su spremni i da se prilagode novim trendovima u kulinarstvu, tako da sam siguran će Leskovac i dalje imati najbolje roštiljdžije na Balkanu, pa i celom svetu – ocenio je Mišić.

Džinovska pljeskavica je, po tradiciji, isečena i podeljena publici koja je sve vreme sa pažnjom, pa i nevericom, pratila ovaj nesvakidašnji događaj. Najatraktivniji, ali i najrizičniji deo celokupnog procesa je okretanje pljeskavice koji je, kao i mnogo puta do sada, protekao bez problema.

MLAD, A VELIKI MAJSTOR

Pobednik na tradicionalnom takmičenju majstora roštilja, koje nosi ime Miodraga Gligorijevića, poznatijeg kao Dragi Bure, je mladi Leskovčanin Stefan Ivanović(24). Njemu je ova pobeda veliki motiv da nastavi sa poslom koji najviše voli da radi.

I. Mitić Sveukupni pobednik Stefan Ivanović

- U kuhinji sam od kada sam završio srednju ugostiteljsku školu i to najviše za roštiljem odnosno za skarom. Ovo je moje prvo učešće na velikom takmičenju i pobeda mi zaista znači. Ona je potvrda da sam na pravom putu. Trudim se da uvek naučim nešto novo i da se usavršavam – naglasio je sveukupni pobednik nadmetanja u pravljenju najbolje pljeskavice, ćevapa i jela sa roštilja po izboru.