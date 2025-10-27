ČIZKEJK SA CIMETOM I KREMASTIM PRELIVOM: Kolač koji miriše na jesen

Kremast, nežan i mirisan — ovaj čizkejk je pravi užitak za ljubitelje suptilnih začina i mekane teksture. Cimetova podloga i blago začinjen fil daju mu jesenji karakter, dok ga lagani kremasti preliv čini svečano elegantnim. Savršen je uz šoljicu kafe ili kao zvezda praznične trpeze.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

250 gr keksa sa cimetom ili začinjenih keksa

100 gr otopljenog putera

Za fil:

1 kg mladog sira (trostruko samlevenog ili iz kante)

250 gr maskarpone sira

200 gr šećera

1 kašika vanilin šećera

5 jaja

1 prašak za puding od vanile (bez šećera)

100 ml pavlake (30%)

½ kašičice cimeta

150 gr izmrvljenih keksa sa cimetom (za sredinu)

Za preliv:

250 ml pavlake (30–36%)

1 kašika šećera u prahu

1 učvršćivač za šlag (ili 1 kašika maskarponea)

cimet za posipanje

Priprema

1. Podloga:

Sameljite keks i pomešajte ga sa otopljenim puterom. Smesu rasporedite na dno kalupa (24 cm) i ostavite u frižideru 15 minuta.

2. Fil:

U velikoj činiji pomešajte sveži sir, maskarpone, šećer i vanilin šećer. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući na maloj brzini. Potom dodajte puding prah, cimet i pavlaku, pa sve kratko promešajte dok se ne sjedini. Na kraju umešajte izmrvljeni keks.

3. Pečenje:

Smesu sipajte preko ohlađene podloge. Pecite na 160°C oko 80–90 minuta (srednja rešetka). Nakon pečenja, ostavite čizkejk u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 15 minuta. Potom ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje 4 sata, najbolje preko noći.

4. Preliv:

Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i učvršćivačem (ili maskarponeom) do čvrste teksture. Nanesite preko ohlađenog čizkejka i poravnajte. Posipajte cimetom.

Prijatno!