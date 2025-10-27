Torte i kolači

ČIZKEJK SA CIMETOM I KREMASTIM PRELIVOM: Kolač koji miriše na jesen

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 14:00

Kremast, nežan i mirisan — ovaj čizkejk je pravi užitak za ljubitelje suptilnih začina i mekane teksture. Cimetova podloga i blago začinjen fil daju mu jesenji karakter, dok ga lagani kremasti preliv čini svečano elegantnim. Savršen je uz šoljicu kafe ili kao zvezda praznične trpeze.

ЧИЗКЕЈК СА ЦИМЕТОМ И КРЕМАСТИМ ПРЕЛИВОМ: Колач који мирише на јесен

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

  • 250 gr keksa sa cimetom ili začinjenih keksa
  • 100 gr otopljenog putera

Za fil:

  • 1 kg mladog sira (trostruko samlevenog ili iz kante)
  • 250 gr maskarpone sira
  • 200 gr šećera
  • 1 kašika vanilin šećera
  • 5 jaja
  • 1 prašak za puding od vanile (bez šećera)
  • 100 ml pavlake (30%)
  • ½ kašičice cimeta
  • 150 gr izmrvljenih keksa sa cimetom (za sredinu)

Za preliv:

  • 250 ml pavlake (30–36%)
  • 1 kašika šećera u prahu
  • 1 učvršćivač za šlag (ili 1 kašika maskarponea)
  • cimet za posipanje

Priprema

1. Podloga:
Sameljite keks i pomešajte ga sa otopljenim puterom. Smesu rasporedite na dno kalupa (24 cm) i ostavite u frižideru 15 minuta.

2. Fil:
U velikoj činiji pomešajte sveži sir, maskarpone, šećer i vanilin šećer. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući na maloj brzini. Potom dodajte puding prah, cimet i pavlaku, pa sve kratko promešajte dok se ne sjedini. Na kraju umešajte izmrvljeni keks.

3. Pečenje:
Smesu sipajte preko ohlađene podloge. Pecite na 160°C oko 80–90 minuta (srednja rešetka). Nakon pečenja, ostavite čizkejk u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 15 minuta. Potom ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje 4 sata, najbolje preko noći.

4. Preliv:
Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i učvršćivačem (ili maskarponeom) do čvrste teksture. Nanesite preko ohlađenog čizkejka i poravnajte. Posipajte cimetom.

Prijatno!

