ČIZKEJK SA CIMETOM I KREMASTIM PRELIVOM: Kolač koji miriše na jesen
Kremast, nežan i mirisan — ovaj čizkejk je pravi užitak za ljubitelje suptilnih začina i mekane teksture. Cimetova podloga i blago začinjen fil daju mu jesenji karakter, dok ga lagani kremasti preliv čini svečano elegantnim. Savršen je uz šoljicu kafe ili kao zvezda praznične trpeze.
Sastojci
Za podlogu:
- 250 gr keksa sa cimetom ili začinjenih keksa
- 100 gr otopljenog putera
Za fil:
- 1 kg mladog sira (trostruko samlevenog ili iz kante)
- 250 gr maskarpone sira
- 200 gr šećera
- 1 kašika vanilin šećera
- 5 jaja
- 1 prašak za puding od vanile (bez šećera)
- 100 ml pavlake (30%)
- ½ kašičice cimeta
- 150 gr izmrvljenih keksa sa cimetom (za sredinu)
Za preliv:
- 250 ml pavlake (30–36%)
- 1 kašika šećera u prahu
- 1 učvršćivač za šlag (ili 1 kašika maskarponea)
- cimet za posipanje
Priprema
1. Podloga:
Sameljite keks i pomešajte ga sa otopljenim puterom. Smesu rasporedite na dno kalupa (24 cm) i ostavite u frižideru 15 minuta.
2. Fil:
U velikoj činiji pomešajte sveži sir, maskarpone, šećer i vanilin šećer. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući na maloj brzini. Potom dodajte puding prah, cimet i pavlaku, pa sve kratko promešajte dok se ne sjedini. Na kraju umešajte izmrvljeni keks.
3. Pečenje:
Smesu sipajte preko ohlađene podloge. Pecite na 160°C oko 80–90 minuta (srednja rešetka). Nakon pečenja, ostavite čizkejk u isključenoj rerni sa odškrinutim vratima 15 minuta. Potom ohladite na sobnoj temperaturi i stavite u frižider najmanje 4 sata, najbolje preko noći.
4. Preliv:
Umutite pavlaku sa šećerom u prahu i učvršćivačem (ili maskarponeom) do čvrste teksture. Nanesite preko ohlađenog čizkejka i poravnajte. Posipajte cimetom.
Prijatno!
