SUVERENA desnica, koja ubrzano jača po Evropi, postavlja sve teže izazove jedinstvenom delovanju EU.

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Britanski dnevnik "Gardijan" opisuje to kao najveći strah Brisela uoči predstojeće godine, koju naziva "izbornim superciklusom", čije kapije, već u nedelju, 29. novembra, otvara Španija. I Francusku očekuju parlamentarni, ali i predsednički izbori, dok će još dve ključne članice EU Poljska i Italija glasati dogodine.

ŠPANIJA - Na vanrednom parlamentarnom glasanju, socijalistička koalicija Pedra Sančeza ukrstiće koplja sa desničarskm Narodnom partijom i Voksom i, sva je prilika, izgubiti.

Španski Voks, koji je pre deceniju inkasirao samo 0,2 odsto glasova, mogao bi da osvoji petinu biračkog tela i postane deo vlade. Do pojave lidera Santijaga Abaskala mislilo se da je, kako to navodi "Gardijan", "špansko iskustvo sa Frankovom diktaturom vakcinisalo zemlju protiv krajnje desnice i da je Voks marginalna stranka". Za manje od nedelju dana smeši mu se koaliciona vlast sa konzervativnom Narodnom strankom (PP). Katalizator munjevitog uspona Voksa bio je pritisak iz Katalonije, koja od jeseni 2017, zahteva nezavisnost. Voks se promovisao kao "beskompromisni branilac španskog jedinstva" od Katalonije, Baskije i "svih koji bi pomislili da odu".

FRANCUSKA - U Parizu bi Marin le Pen, ako dođe na vlast, bila najozbiljniji izazov dosadašnjem funkcionisanju Unije. I ne samo zato što njen politički program predviđa smanjenje nacionalnog doprinosa evropskoj kasi za 11 milijardi evra, nego i zbog planiranog referenduma kojim bi se, kako se nada Le Penova, utvrdila nadmoć nacionalnog nad evropskim pravom.

Labavija zajednica EU Jačanje evroskeptičnih stranaka ne prati pad podrške članstvu u Uniji. Evropljani, njih 74 procenta, smatraju da imaju koristi od suživota u evropskoj porodici. I suverenističke stranke ređe traže izlazak iz EU, a sve češće njeno preuređenje u labaviju zajednicu suverenih država i manje ovlašćenja za briselske institucije.

POLjSKA - Premijer Poljske Donald Tusk ističe da su izbori za godinu dana referendum o ostanku zemlje u EU. Raspoloženje u društvu je takvo da suverenističke stranke, uprkos podelama, zajedno imaju blizu polovine biračkog tela. "Gardijan" ističe da bi eventualni dolazak evroskeptičnog lidera i u ovoj zemlji ojačao desnicu širom Evrope i tako zapretio budućem zakonodavnom poslu u Evropskom savetu.

ITALIJA - Italijanska premijerka Đorđa Meloni mogla bi ubuduće da zauzme tvrđi stav prema Briselu, budući da će na svojoj strani dobiti pomoć za pregovaračkim stolom. Ona je strukturu EU opisala kao "birokratskog giganta koji prečesto konkurentnost, rast i stratešku viziju stavlja na oltar ideoloških i tehnokratskih pristupa".

Masovno građansko izjašnjavanje moglo bi, ocenjuje britanski list, da uzdrma same temelje evropskog projekta. Uoči novog veka, 1998, britansku vladu vodio je Toni Bler, francusku Lionel Žospen, a Gerhard Šreder izabran je za nemačkog kancelara. Proevropske stranke levog centra bile su na vlasti u 13 od tadašnjih 15 članica EU. Sada se politički ćurak okrenuo u suprotnom smeru. Nezadovoljne birače širom Evrope povezuju spor privredni rast, viši troškovi života i rastuće nepoverenje prema tradicionalnim političkim strankama.

Najveća opasnost preti od prekrajanja Evropskog saveta, u kom se donose najvažnije odluke Unije. Ako se liderima koji već zastupaju evropskeptične stavove pridruže istomišljenici iz Francuske, Španije i Poljske, obrazovaće se snažna manjina, veoma delotvorna u blokiranju političkih odluka. To bi ozbiljno otežalo usvajanje evrobudžeta, proširenje porodice, ali i zajedničku odbrambenu politiku, te finansiranje Ukrajine. Kijev bi, po oceni "Gardijana", bio prva žrtva novih odnosa snaga, jer bi grupa evroskeptičnih lidera mogla efikasno da blokira pomoć.