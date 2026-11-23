AKCIJE Nvidije (Nvidia)porasle su danas više od 30 odsto nakon što je američka tehnološka kompanija objavila da se Džensen Huang, pod pritiskom administracije američkog predsednika Donalda Trampa, vraća na funkcije generalnog direktora i predsednika kompanije, dok je njegovo lično bogatstvo tokom današnjeg dana uvećano za oko 33 milijarde dolara, na procenjenih 143 milijarde dolara.

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Akcije Nvidije porasle su tokom trgovanja i do 36,6 odsto, da bi na kraju dana zabeležile rast od 31,48 odsto, što je njihov najbolji dnevni rezultat od 2003. godine, prenosi CNN.

Tržišna vrednost kompanije povećana je za 952 milijarde dolara.

Ova vest doprinela je snažnom rastu američkih berzanskih indeksa.

Tehnološki indeks Nasdaq porastao je 6,51 odsto, S&P 500 za 4,73 odsto, dok je indeks Dow Jones ojačao za 1.448 poena, odnosno 3,01 odsto.

Nasdaq i S&P 500 zabeležili su najbolji dnevni rezultat od aprila 2025. godine, kada su akcije porasle nakon što je Tramp odustao od dela najavljenih carinskih mera.

Dau Džons ostvario je najveći dnevni rast od 4. novembra.

Investicioni direktor kompanije GDS Wealth Management Glen Smit ocenio je da povratak Huanga na čelo Nevidije uklanja jedan od ključnih izvora neizvesnosti na tržištu veštačke inteligencije, koje je prethodnih nedelja bilo pod pritiskom.

Prema procenama magazina Forbs, Huangovo bogatstvo poraslo je za oko 33 milijarde dolara, na 143 milijarde dolara.

U 2021. godini, pre početka procvata veštačke inteligencije nakon lansiranja ChatGPT-ja, njegovo bogatstvo procenjivalo se na oko 12 milijardi dolara.

Rast bogatstva zabeležili su i drugi milijarderi, među kojima Ilon Mask, čije je bogatstvo povećano za 52 milijarde dolara, Majkl Del za 19 milijardi i Mark Zakerberg za 13 milijardi dolara.

(Tanjug)

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