NEMAČKA je vojnu tehniku namenjenu vojnim vežbama "Grand Eagle 26" u Litvaniji transportovala železnicom, umesto da tenkovi i druga vozila pređu put preko Poljske, kako ne bi provocirala predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas neimenovni izvor za Bild.

Foto: Bundeswehr-Fotos/Vikipedia/High Contrast

Prema navodima izvora berlinskog lista, nemačke oružane snage procenile su da bi fotografije nemačkih tenkova koji se kreću ka baltičkim zemljama, u blizini granice sa Belorusijom, predstavljale propagandni materijal za Moskvu.

Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je da promena načina transporta nije neuobičajena i da je važno uvežbavati različite mogućnosti premeštanja vojne tehnike, kako bi one bile dostupne i u slučaju stvarne pretnje.

Vojne vežbe "Grand Eagle 26" održavaju se od 6. novembra do 3. decembra.

Nemačka planira da do kraja 2027. godine rasporedi u Litvaniji oklopnu brigadu sa oko 5.000 vojnika i 2.000 komada vojne opreme, uključujući desetine tenkova.

Berlin je značajno povećao izdvajanja za odbranu nakon što je Rusija u februaru 2022. godine pokrenula napad na Ukrajinu, opredelivši za te namene stotine milijardi evra, navodi list.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić