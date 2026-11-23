BERLIN NE BI DA LJUTI PUTINA Bundesver povukao neočekivan potez: Evo kako su nemački tenkovi stigli u Litvaniju
NEMAČKA je vojnu tehniku namenjenu vojnim vežbama "Grand Eagle 26" u Litvaniji transportovala železnicom, umesto da tenkovi i druga vozila pređu put preko Poljske, kako ne bi provocirala predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas neimenovni izvor za Bild.
Prema navodima izvora berlinskog lista, nemačke oružane snage procenile su da bi fotografije nemačkih tenkova koji se kreću ka baltičkim zemljama, u blizini granice sa Belorusijom, predstavljale propagandni materijal za Moskvu.
Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je da promena načina transporta nije neuobičajena i da je važno uvežbavati različite mogućnosti premeštanja vojne tehnike, kako bi one bile dostupne i u slučaju stvarne pretnje.
Vojne vežbe "Grand Eagle 26" održavaju se od 6. novembra do 3. decembra.
Nemačka planira da do kraja 2027. godine rasporedi u Litvaniji oklopnu brigadu sa oko 5.000 vojnika i 2.000 komada vojne opreme, uključujući desetine tenkova.
Berlin je značajno povećao izdvajanja za odbranu nakon što je Rusija u februaru 2022. godine pokrenula napad na Ukrajinu, opredelivši za te namene stotine milijardi evra, navodi list.
(Tanjug)
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