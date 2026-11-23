Kalibaf: Iran postao jedna od četiri svetske sile
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je Iran postao jedna od četiri svetske sile, ističući da tri velike sile više ne mogu da donose odluke i postižu dogovore bez uzimanja u obzir stavova Teherana.
On je naveo da je Iran dostigao nivo moći koji mu omogućava da utiče na odluke velikih sila čak i kada nije direktno uključen u njihove razgovore, prenosi Al Džazira.
Kalibaf je optužio "neprijatelje" da nastoje da Iranu nametnu stanje "ni rata ni mira" kako bi ga oslabili, ocenjujući da je odgovor na takvu politiku uspostavljanje održivog odvraćanja.
Prema njegovim rečima, vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei je još pre nekoliko nedelja poručio da nastavak takvog stanja nije moguć i da situacija mora da se razreši.
Kalibaf je istakao i da je iranska komandna struktura dovoljno čvrsta i povezana da protivniku onemogućava efikasno korišćenje vojnih kapaciteta i ostvarivanje njegovih ciljeva.
On je ocenio da opasnost od rata ne može da se otkloni isključivo diplomatijom, ali ni samom vojnom akcijom, naglašavajući da su oba sredstva važna za postizanje održivog odvraćanja.
(Tanjug)
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