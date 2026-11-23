U RATU u Ukrajini poginulo je najmanje 460.000 do 490.000 ruskih vojnika čije su smrti evidentirane u zvaničnim bazama, dok bi ukupan broj stradalih, uključujući nestale čije smrti još nisu registrovane, mogao da dostigne oko 720.000, pokazuju najnovije analize Meduze i Mediazone, Gardijana i Blumberga, zasnovane na podacima ruske državne statističke službe Rosstat do kojih su početkom novembra došli hakeri.

Foto: AI/Grok

Istraživanja se zasnivaju na dokumentaciji sa više od 11 miliona smrtnih slučajeva, koju su pribavile hakerske grupe "Beloruski sajberpartizani" i ukrajinska grupa "Silent Crow" nakon upada u informacioni sistem Rosstata.

Dokumentacija obuhvata podatke iz ruskih matičnih službi od početka 2021. do septembra 2026. godine i omogućava detaljniji uvid u obim ruskih gubitaka nego što je do sada bilo moguće, navode pomenuti mediji koji su analizirali podatke.

Dok Meduza i Mediazona, primenjujući posebne statističke metode za procenu još neregistrovanih smrti, navode da bi broj poginulih mogao da dostigne 720.000, Gardijan je identifikovao više od 460.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ratom, a Blumberg najmanje 470.000.

Prema zajedničkom istraživanju Meduze i Mediazone, do kraja septembra 2026. godine u ratu u Ukrajini poginulo je najmanje 490.334 pripadnika ruskih oružanih snaga čije su smrti već registrovane u ruskim matičnim službama.

Međutim, kada se uračunaju i vojnici koji su poginuli, ali se još vode kao nestali ili čija smrt nije zvanično evidentirana, ukupan broj stradalih, prema tvrdanjama, mogao bi da dostigne oko 720.000.

Meduza i Mediazona naglašavaju da su proverile autentičnost dokumentacije poređenjem sa ranije dostupnim podacima, uključujući registar ostavinskih postupaka, sudsku statistiku, poimenične spiskove poginulih i druge izvore.

Istraživači ističu da je posebno značajno to što dokumentacija sadrži podatke o uzrocima smrti, datumima registracije i mestima stradanja, što omogućava razlikovanje vojnih gubitaka od ostalih smrtnih slučajeva.

Prema njihovoj analizi, podaci iz registra pokazuju da je najmanje 490.000 smrtnih slučajeva povezano sa ratom, ali taj broj ne predstavlja konačan bilans, jer se smrti vojnika često registruju sa velikim zakašnjenjem.

Poseban problem predstavljaju nestali vojnici, čije se smrti često utvrđuju tek nakon pronalaženja posmrtnih ostataka ili sudskog postupka kojim se osoba proglašava mrtvom.

Kako bi procenili broj takvih slučajeva, Meduza i Mediazona su, kako pojašnjavaju, koristile statističke metode koje se primenjuju u osiguravajućim kućama i epidemiologiji za izračunavanje broja događaja koji su se već dogodili, ali još nisu evidentirani.

U analizu su uključili i više od 160.000 oglasa koje su porodice objavile u potrazi za nestalim ruskim vojnicima.

Poređenjem tih podataka sa zvaničnim evidencijama utvrđeno je da se manje od 10 odsto traženih osoba kasnije pronalazi živo.

Britanski list Gardijan analizirao je podatke iz baze Rosstata i identifikovao više od 460.000 smrti povezanih sa ratom u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. do septembra 2026. godine.

Prema toj analizi, broj ruskih vojnih gubitaka rastao je iz godine u godinu, a 2025. bila je daleko najsmrtonosnija od početka rata.

Posebno veliki gubici zabeleženi su u Pokrovskom okrugu u Donjeckoj oblasti, koji obuhvata i Avdejevku i Pokrovsk, dva grada u kojima su vođene neke od najdužih i najkrvavijih bitaka od početka rata.

Gotovo petina ruskih vojnika poginulih tokom 2026. godine, za koje su dostupni podaci o starosti, imala je više od 50 godina, dok je u prvoj godini rata udeo te starosne grupe iznosio svega šest odsto.

Tokom celog rata najveći udeo među poginulima čine muškarci starosti od 35 do 44 godine, koji predstavljaju približno trećinu ukupnog broja.

Gardijan navodi da su gubici najizraženiji u siromašnijim i udaljenijim ruskim regionima, od kojih mnogi imaju veliki udeo stanovništva iz etničkih manjina.

Kao i Rusija, i Ukrajina drži u tajnosti zvanične podatke o broju poginulih vojnika u ratu sa Rusijom.

Projekti poput baze “UALosses” imenom i prezimenom beleže preko 70.000 stradalih ukrajinskih boraca, dok zapadne procene ukazuju da je stvarni broj poginulih znatno veći.

Vašingtonski Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenjuje ukupne ukrajinske vojne žrtve (poginule, ranjene i nestale) na oko 600.000, dok evropske agencije, poput holandske vojne obaveštajne službe, navode brojku od oko 500.000.

(Tanjug)

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