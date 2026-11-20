ODBAČENA BEOGRADSKA OPTUŽNICA ZA NADSTREŠNICU: Apelacioni sud doneo konačnu odluku
APELACIONI sud u Beogradu odbacio je optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Milutina Savovića i Biljane Krstić iz Komisije za tehnički pregled železničke stanice u Novom Sadu i Slobodanke Katanić iz Infrastruktura železnica Srbije, a vezano za pad nadstrešnice u Novom Sadu.
U obrazloženju Apelacije se navodi da je Vrhovno javno tužilaštvo 28. februara 2025. godine donelo rešenje o supstituciji kojom je ovlastilo Tužilaštva za organizovani kriminal da preuzme postupanje u ovom krivičnom postupku. Kako kažu glavni tužilac Višeg tužilaštva je izjavio prigovor na tu odluku Visokom savetu tužilaštva, koje mu ga je odbilo narednog dana i u međuvremenu postalo pravosnažno, ali je on odmah podigao optužnicu ne sačekavši tu odluku.
Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud je našao da postoje okolnosti koje privremeno sprečavaju gonjenje, odnosno privremene formalne smetnje da određeni optužni akt bude uzet u meritorno razmtranje od strane suda, zbog čega je optužnicu odbacio. Kako kažu optužnica može biti podneta od strane ovlašćenog tužioca.
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