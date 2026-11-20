HAOS TOKOM STUDENTSKOG PROTESTA U RIMU: Zgrada Ministarstva gađana flašama i drugim predmetima
PETARDE, staklene flaše, zaštitni šlemovi i saobraćajni znak bačeni su danas na zgradu Ministarstva prosvete u Rimu tokom protesta italijanskih studenata, javljaju italijanski mediji.
Učesnici protestne šetnje stigli su do zgrade Ministarstva prosvete, gde su uzvikivali parole protiv italijanskog ministra prosvete, Đuzepea Valditare.
Područje oko Ministarstva bilo je obezbeđeno jakim policijskim snagama.
Dvojica mladića sa kapuljačama tokom studentskog marša u Rimu prišla su benzinskoj pumpi i nalepnicama sa brojem nula prekrila izlog sa istaknutim cenama goriva.
Marš je počeo na trgu Pjacale Ostiense, a učesnici su protestovali protiv državnog budžeta, ratova, ponovnog naoružavanja i visokih troškova života.
Protest je potom nastavljen, uz slogane "Nećemo da plaćamo rat".
Studenti su tokom marša ispred Koloseuma odali počast radnicima poginulim na radnom mestu, postavljanjem žute zaštitne kacige poprskane crvenom bojom, koja je simbolizovala krv stradalih.
U Rimu su ispisani i grafiti protiv premijerke Đorđe Meloni i manifestacije Atreju, koju organizuje desni centar.
Protesti studenata deo su šire evropske inicijative pod sloganom "Za našu budućnost, protiv njihovih ratova", koju su pokrenule studentske i omladinske organizacije uz podršku organizacija civilnog društva.
Demonstranti u više evropskih gradova zahtevaju veća ulaganja u obrazovanje, zaštitu životne sredine i dostupnije stanovanje, uz protivljenje povećanju vojnih izdataka i politici naoružavanja.
(Tanjug)
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