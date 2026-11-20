RUSKI predsednik Vladimir Putin dodelio je patrijarhu moskovskom i cele Rusije Kirilu Državnu nagradu Ruske Federacije za 2026. godinu za izuzetna dostignuća u oblasti humanitarne delatnosti.

Foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia

Ukaz o dodeli nagrade objavljen je 20. novembra na zvaničnom portalu pravnih akata Ruske Federacije. Njime je patrijarhu dodeljena i počasna titula laureata Državne nagrade.

Odluka je doneta na dan kada patrijarh Kiril obeležava 80. rođendan. Rođen je 20. novembra 1946. godine u Lenjingradu, a na čelu Ruske pravoslavne crkve nalazi se od 2009. godine.

Putinov portparol, Dmitrij Peskov, saopštio je da je predsednik telefonom čestitao patrijarhu jubilej tokom boravka u Dušanbeu, kao i da je planiran njihov lični susret nakon Putinovog povratka u Moskvu.

Povodom značajnog jubileja, patrijarh Kiril dao je intervjue agencijama TASS i RIA Novosti, u kojima se osvrnuo na osam decenija života, duhovno nasleđe, budućnost Rusije i ulogu Crkve u savremenom društvu.

Govoreći o najvećem čudu svog života, izdvojio je obnovu žive vere nakon višedecenijskih progona Crkve. Kao najveće razočaranje naveo je to što oslobađanje od spoljnih zabrana nije oslobodilo ljude od mržnje i ravnodušnosti.

U razgovoru za RIA Novosti istakao je da svoj jubilej dočekuje sa zahvalnošću Bogu za proživljene godine, uz priznanje da rezultate svog rada ne posmatra kao lična dostignuća, već da će ih oceniti istorija i Gospod.

Govorio je i o pomoći Ruske pravoslavne crkve vojnicima i civilima pogođenim ratnim sukobom, naglašavajući da će Crkva nastaviti da pomaže onima kojima je podrška najpotrebnija.

(RIA Novosti)

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