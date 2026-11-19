LONDONSKI tribunal potvrdio je u četvrtak da je britanska vlada izdala nalog za zaobilaženje enkripcije kako bi pristupila korisničkim podacima koje čuva kompanija "Epl", odbacivši argument da bi otkrivanje njegovog postojanja moglo da našteti nacionalnoj bezbednosti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Tribunal za istražna ovlašćenja je saopštio da je količina informacija koja je već u javnom domenu znači da bi potvrđivanje nanelo malo ili nimalo štete.

Britanska vlada i komapnija "Epl" se nisu oglasili povodom ovoga, prenosi Jerusalim Post.

U januaru prošle godine Velika Britanija je izdala početno obaveštenje za ono što je poznato kao "zadnja vrata" (back door) kako bi joj se omogućio pristup enkriptovanim bekapima podataka u klaudu za građane SAD i Velike Britanije.

Taj zahtev je povučen nakon višemesečnih pregovora sa administracijom predsednika SAD Donald Trump, ali je u julu Velika Britanija izdala drugo obaveštenje koje se odnosilo samo na korisnike kompanije Epl u Velikoj Britaniji.

Epl je pokrenuo obnovljeni postupak protiv vlade pred tribunalom, specijalizovanim sudom, ali nije mogao da iznese javne detalje o razlozima zbog zakonskih ograničenja.

Grupe za građanska prava i Epl rekli su tribunalu na saslušanju u septembru da je politika britanske vlade "niti potvrđujemo niti poričemo" uvreda za javnost sudskog postupka i da sprečava smislenu javnu raspravu.

Tribunal za istražna ovlašćenja naveo je u svojoj presudi da vlada "nije dokazala da bi bilo štetno po nacionalnu bezbednost da se u ovom postupku otkrije, kao što jeste slučaj, da je (britansko ministarstvo unutrašnjih poslova) uputilo kompaniji Apple obaveštenje o tehničkim mogućnostima".

Presuda u četvrtak odnosila se samo na razmatranje toga da li obaveštenje može biti javno potvrđeno, dok se suđenje na kojem će se odlučivati o suštini slučaja ne očekuje pre sledeće godine.

Tribunal je saopštio da je doneo i poverljive presude koje ne mogu biti objavljene bez "nanošenja štete javnom interesu".

(Jerusalim Post)