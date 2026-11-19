Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv P. S. (30) zbog postojanja opravdane sumnje da je od 13. aprila do 17. jula ove godine u stanu na teritoriji Voždovca, kao i na Makišu u ostavi pored splava na Savi neovlašćeno proizvodio i držao radi prodaje opojnu drogu kanabis.

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Tužilaštvo je predložilo Višem sudu da P. S. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji opravdana sumnja da je P. S. 13. aprila preko oglasa iznajmio stan u kojem je u veštačkim uslovima proizvodio drogu kanabis. U stanu su 17. jula prilikom pretresa pronađene 74 saksije sa stabljikama biljke kanabis, kao i prateća oprema za proizvodnju opojne droge u veštačkim uslovima, papir sa ispisanim uputstvom za uzgoj biljne kulture... Pronađene biljke u sirovom stanju imale su neto masu 2.966,15 grama. Istog dana u ostavi pored splava na Savi, koji je okrivljeni pozajmio na vikend od vlasnika, takođe je pronađena opojna droga koju je proizvodio. P. S. je, na dva razapeta konopca kroz ostavu, okačio i sušio svih 74 prethodno posečenih stabljika kanabisa sa cvastima. U istoj ostavi držao je radi prodaje na polici još 3,37 grama kanabisa, makaze za rezanje i džak u kojem se nalazilo 1.191,18 grama opojne droge kanabis - navodi se u saopštenju VJT.

Kako kažu okrivljeni, koji je tada u julu prisustvovao pretresu, nakon potpisivanja potvrda o oduzetim predmetima i zapisnika je pobegao policajcima uskočivši u reku. Uhapšen je mesec dana kasnije krajem avgusta ove godine.