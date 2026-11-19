NAJVIŠI neboder u Rijadu, u kojem se nalazi sedište saudijskog državnog investicionog fonda, pogođen je u četvrtak projektilom za koji se sumnja da su ga lansirali jemenski pobunjenici Huti.

Foto: Printskrin iks @RobertoRussia

Ovo je najnoviji udarac u ratu koji ova grupa, uz podršku Irana, vodi protiv Saudijske Arabije.

U napadu su razbijeni prozori na sedam do osam spratova tornja PIF, dok su delovi njegove metalne fasade deformisani.

Ovo je drugi put za manje od dve nedelje da je napad Huta oštetio jedan od prepoznatljivih objekata u finansijskoj četvrti Rijada. U prethodnom napadu, 8. novembra, pogođena je zgrada saudijskog naftnog giganta Aramko.

برج صندوق الاستثمار السعودي في الرياض تعرض لهجوم من طائرة مفخخة. https://t.co/faENWDeUFX — hodannat (@hodannat55) November 19, 2026

Ulazi u finansijsku četvrt su zatvoreni, a ljudi su evakuisani. Za sada nema izveštaja o žrtvama. Tri izvora upoznata sa situacijom izjavila su da je zgradu pogodio projektil Huta.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta, saopštila je da se suočila sa "raketnom pretnjom" ove grupe usmerenom prema Rijadu. Prema prvim procenama, delovi projektila pali su na područje grada i pričinili materijalnu štetu.

Saudijski državni investicioni fond (PIF) potvrdio je da je primio zahtev Rojtersa za komentar. Huti za sada nisu objavili saopštenje o napadu.

#Urgente: 🔥💥🇾🇪🔥💥 Uma cena de tirar o fôlego em #Riad: Fumaça subindo de uma das refinarias da #Aramco. 👹💩🇸🇦💩👹 https://t.co/m87dX5NxeL — Vladimir Putin.🇷🇺🕊️🇧🇷🇻🇪🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇮🇳 (@RobertoRussia) November 19, 2026

Sukobi u Jemenu

Huti napadaju saudijske aerodrome i naftnu infrastrukturu otkako je u julu, usred američko-iranskog rata, ponovo eskalirao zamrznuti građanski rat u Jemenu.

Na terenu u Jemenu ova grupa zauzela je velike delove teritorije od vlade koju podržava Saudijska Arabija, primoravši je tokom vikenda na veliko povlačenje.

Stanovnike saudijske prestonice u četvrtak rano ujutru probudila je snažna eksplozija.

Novinska agencija Saba, pod kontrolom Huta, izvestila je da su saudijski avioni rano u četvrtak izveli vazdušne napade na jemensku prestonicu Sanu, koja je pod kontrolom pobunjenika, ali nije objavila dodatne detalje.

La torre del Fondo pubblico di investimento saudita è stata danneggiata in un attacco aereo che ha preso di mira il distretto finanziario di Riad. — Cinzia Palmacci (@palmacci24838) November 19, 2026

Rat će potrajati

Sukob je ozbiljno ugrozio planove prestolonaslednika Mohameda bin Salmana za razvoj i diversifikaciju saudijske privrede. Saudijska Arabija je najveći svetski izvoznik nafte i saveznik Sjedinjenih Američkih Država.

Princ se u sredu u Rijadu sastao sa komandantom Centralne komande američke vojske, admiralom Bredom Kuperom. To je bila njegova treća javno zabeležena poseta Saudijskoj Arabiji od obnavljanja sukoba u Jemenu.

Rojters je u sredu izvestio da saudijski zvaničnici sada očekuju da bi vojna kampanja u Jemenu mogla da potraje još do šest meseci, pozivajući se na dvojicu zapadnih zvaničnika koje je Rijad upoznao sa planovima kraljevine. Treći izvor upoznat sa saudijskim planovima potvrdio je ove informacije.

Izvori su naveli da Saudijci, koji su ove nedelje smenili komandanta svoje koalicije koja se bori u Jemenu, žele da njihovi saveznici ostvare napredak na terenu pre nego što započnu bilo kakve pregovore sa Hutima.

Međutim, čini se da situacija u Jemenu trenutno ide u korist pobunjenika. Huti su zauzeli celu jemensku obalu Crvenog mora, uključujući strateški važan moreuz Bab el Mandeb, na njegovom ulazu, i opkolili grad Taiz u planinskom području iznad Adena, gde se nalazi privremeno sedište jemenske vlade.

Eskalacija sukoba u Persijskom zalivu

Kada je reč o širem ratu na Bliskom istoku, koji je počeo u februaru napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, nema naznaka napretka u pregovorima uz posredovanje Katara.

Istovremeno, poslednjih dana došlo je do intenziviranja neprijateljstava u Persijskom zalivu. Iran je napao američke saveznike Bahrein i Kuvajt, dok su SAD u utorak izvele vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu.

Saudijska Arabija uključila se u rat u Jemenu 2015. godine, kada je stala na čelo arapske koalicije sa ciljem da vrati jemensku vladu na vlast, nakon što su Huti zauzeli prestonicu Sanu i veliki deo zemlje.

Usledio je krvavi rat iscrpljivanja, a dve strane su 2022. godine dogovorile prekid vatre, koji je trajao do leta ove godine.

(Indeks.hr)

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