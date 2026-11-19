Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač (MVP) 12. kola Evrolige, što je njegovo ukupno 19. priznanje i po tome se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Šejnom Larkinom, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vezenkov je u pobedi Olimpijakosa protiv Makabija posle produžetaka (97:95) za 39 minut na terenu zabeležio 37 poena i devet skokova, a imao je indeks korisnosti 41.

Košarkaš Olimpijakosa je pogodio trojku sa pola terena za produžetak, a takođe je postao jedan od 10 najboljih strelaca Evrolige svih vremena.

Košarkaš Bajerna Johanes Timan imao je indeks 34 u porazu od Žalgirisa posle produžetaka (117:114). Nadir Hifi iz Pariza je ostvario indeks 29 u trijumfu nad Barselonom (89:86), a centar španskog kluba Aleksander Balcerovski imao je indeks 28.

Košarkaš Partizana Karlik Džons i Dženan Musa iz Dubaija zabeležili su po 27 indeksnih poena.