VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Suzana Jevtić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Ivana Matovića, iz Kraljeva, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠtvo KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Trg Nikole Pašića i Andrijane Nešić, iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane i zaključene javne rasprave u smislu čl. 319 st. 2 ZPP dana 05.10.2026. godine, doneo je dana 30.10.2026. godine

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PRESUDU

І DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Ivana Matovića iz Kraljeva, pa se OBAVEZUJU tuženi prvog reda NOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMAPNIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD), izdavač medija "Novosti.rs” i tužena drugog reda Andrijana Nešić, iz Beograda, odgovorni urednik medija “Novosti.rs", da tužiocu solidarno isplate iznos od 50.000,00 dinara na ime nakande nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda,kao i iznos od 50.000,00 dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede pretpostavke nevinosti, usled objavljivanja teksta dana 25.06.2025. godine, sa naslovom "KLUPKO BLOKADERSKOG ZLOČINAČKOG PLANA SE ODMOTAVA: Među uhapšenim teroristima i potpredsednik Parandilovićeve stranke", sve sa zakonskom zateznom kamatom od 05.10.2026. godine, kao dana presuđenja, pa do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

II OBAVEZUJE SE tužena drugog reda Andrijana Nešić, kao odgovorni urednik internet portala “Novosti.rs", da u elektronskom mediju “Novosti.rs”, objavi uvod i izreku ove presude, o svom trošku, bez komentara i odlaganja, najkasnije u drugom narednom broju od dana pravnosnažnosti presude, poštujući pravila o Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

III OBAVEZUJU SE tuženi prvog reda NOVINSKO- IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMAPNIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD), izdavač medija “Novosti.rs” i tužena drugog reda Andrijana Nešić, iz Beograda, odgovorni urednik medija "Novosti.rs”, da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 68.600,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.