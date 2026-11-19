IZGLEDI da Sjedinjene Američke Države pokrenu novi talas masovnih napada na Iran poslednjih dana su se povećali, dok zaraćene strane intenziviraju međusobne sukobe, objavio je danas Blumberg, pozivajući se na neimenovane zapadne zvaničnike.

Foto: AI generated/ChatGPT

Jedan zvaničnik je izjavio da američki predsednik Donald Tramp još nije doneo odluku o tome da li će narediti napade, ali da razmatra tu mogućnost.

Tramp već nedeljama preti novom fazom intenzivnih ratnih dejstava protiv Irana, ali se nakon izbora za Kongres na sredini mandata suočio sa pritiskom da se opredeli za diplomatsko rešenje jer je sukob u velikoj meri doprineo porazu njegove Republikanske stranke na tim izborima, delom i zbog nemogućnosti da se pronađe izlaz iz krize, navodi američka agencija.

"Njujork tajms" je objavio danas da Tramp uzima u obzir nove obaveštajne podatke prema kojima Iran obnavlja svoje raketne arsenale i zalihe dronova i unapređuje programe razvoja hemijskog i biološkog oružja.

List navodi da se Tramp takođe suočava sa pritiskom izraelskog premijera u tehničkom mandatu Benjamina Netanjahua da brzo reaguje, odnosno da SAD pristanu na zajedničku vazdušnu kampanju koja bi trajala od četiri do sedam dana.

Izraelski Kanal 13 preneo je danas da je Netanjahu rekao svojim saradnicima na sastanku o bezbednosti da je "operacija protiv Irana neizbežna.

Visoki oficir Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) izjavio je za tu televiziju da "postoje zajednički i odobreni planovi između izraelske vojske i američke Centralne komande (CENTCOM)" i da je samo pitanje kada će biti sprovedeni, preneo je Tajms of Izrael.

Oficir je rekao da se samo čeka da američki predsednik Donald Tramp odluči šta želi da učini i da se proceni pravi trenutak za to. Komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, sastao se u sredu sa načelnikom Generalštaba izraelske vojske general-potpukovnikom Ejalom Zamirom i drugim visokim izraelskim vojnim zvaničnicima, uključujući šefa izraelske obaveštajne službe Mosad Romana Gofmana.

Kuper je nakon toga otputovao u Saudijsku Arabiju, gde će održati sastanke sa zvaničnicima zalivskih zemalja.

Tokom protekle sedmice, Iran je u više navrata gađao američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu, a intenzivirao je i napade na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

SAD, koje u regionu Bliskog istoka imaju dve udarne grupe nosača aviona i sprovode pomorsku blokadu Irana, u utorak su napale iransko ostrvo Kešm.