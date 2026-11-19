RUSIJA je diplomatskim kanalima pozvala predstavnike evropskih zemalja da dođu u Moskvu kako bi izneli svoje stavove o rešavanju rata u Ukrajini, nakon čega će biti odlučeno u kom formatu će biti nastavljen dijalog o tom pitanju, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

Smirnov Vladimir / Zuma Press / Profimedia

Odgovarajući na pitanje Interfaksa na konferenciji za novinare u Šenženu, Putin je rekao da Moskva želi da unapred razjasni kakve predloge i pristupe evropske zemlje nameravaju da iznesu u okviru mirovnog procesa.

"Moramo da razumemo sa čim će Evropa doći na te pregovore. Zato smo diplomatskim kanalima predložili Evropljanima da dođu u Moskvu kako bismo utvrdili njihov stav", rekao je Putin.

On je naglasio da će Rusija nakon toga odlučiti u kom formatu će nastaviti dijalog o Ukrajini.

Putin je naveo da Sjedinjene Američke Države uporno traže od Moskve da pristane na učešće evropskih zemalja u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Rusija je saglasna sa tim da bezbednost Ukrajine treba da bude deo šire evropske bezbednosne arhitekture, ali je ocenio da je neobično razgovarati o bezbednosti Evrope bez učešća evropskih zemalja.

Ranije danas, u kineskom gradu Šenženu, održan je trilaterani sastanak Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

(Tanjug)