PUTIN ZOVE EVROPLJANE U MOSKVU: Dođite da utvrdimo vaše stavove o ratu u Ukrajini
RUSIJA je diplomatskim kanalima pozvala predstavnike evropskih zemalja da dođu u Moskvu kako bi izneli svoje stavove o rešavanju rata u Ukrajini, nakon čega će biti odlučeno u kom formatu će biti nastavljen dijalog o tom pitanju, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.
Odgovarajući na pitanje Interfaksa na konferenciji za novinare u Šenženu, Putin je rekao da Moskva želi da unapred razjasni kakve predloge i pristupe evropske zemlje nameravaju da iznesu u okviru mirovnog procesa.
"Moramo da razumemo sa čim će Evropa doći na te pregovore. Zato smo diplomatskim kanalima predložili Evropljanima da dođu u Moskvu kako bismo utvrdili njihov stav", rekao je Putin.
On je naglasio da će Rusija nakon toga odlučiti u kom formatu će nastaviti dijalog o Ukrajini.
Putin je naveo da Sjedinjene Američke Države uporno traže od Moskve da pristane na učešće evropskih zemalja u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.
Prema njegovim rečima, Rusija je saglasna sa tim da bezbednost Ukrajine treba da bude deo šire evropske bezbednosne arhitekture, ali je ocenio da je neobično razgovarati o bezbednosti Evrope bez učešća evropskih zemalja.
Ranije danas, u kineskom gradu Šenženu, održan je trilaterani sastanak Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).
(Tanjug)
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