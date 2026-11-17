U FRANCUSKOJ je za danas najavljen novi dan nacionalnih protesta na poziv sindikalnih organizacija, a vlasti očekuju između 220.000 i 300.000 učesnika širom zemlje, od čega do 60.000 u Parizu.

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Generalna sekretarka sindikata CGT Sofi Bine izjavila je pred početak protestne šetnje u Parizu da će mobilizacija biti obustavljena tek kada budu ispunjeni zahtevi demonstranata, prenosi televizija BFM.

- Ništa drugo nas neće zaustaviti - poručila je Bine na Trgu Nacije, pozivajući na "neposredno povećanje svih zarada".

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Ona je zatražila od francuske vlade da organizuje pregovore sa sindikatima i omladinskim organizacijama kako bi bile predstavljene konkretne mere koje odgovaraju obimu protesta.

U međuvremenu, televizija BFM je objavila da specijalna jedinica policije CRS 8, zadužena za održavanje javnog reda i mira, neće da bude angažovana tokom današnjih demonstracija.

Prema navodima te televizije, svi pripadnici jedinice izrazili su želju da danas obave lekarski pregled, zbog čega njeno angažovanje nije moguće.

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Jedan od pripadnika jedinice rekao je za BFM da među policajcima vlada "opšte nezadovoljstvo", ocenivši da je reč o "ponižavajućoj meri".

On je dodao da su tokom poslednja četiri protesta u Parizu pripadnici CRS 8 uglavnom bili raspoređeni oko Trga Nacije na statičnim pozicijama, iako je ta jedinica specijalizovana za brzo reagovanje i intervencije.

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Francuski sindikati traže hitno i opšte povećanje zarada, posebno u javnom sektoru, kao i usklađivanje plata sa rastom inflacije. Među glavnim zahtevima je i povećanje vrednosti indeksnog boda, na osnovu kojeg se obračunavaju plate zaposlenih u javnim službama, koji je zamrznut četvrtu godinu zaredom.

Sindikati upozoravaju da je zbog rasta troškova života opala kupovna moć zaposlenih i da veliki broj radnika u javnom sektoru ima osnovnu platu ispod minimalne zarade.

Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Oni smatraju da dosadašnji razgovori sa francuskom vladom nisu doneli konkretne rezultate.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni najavio je jednomesečne razgovore o pet oblasti, uključujući hitne mere za povećanje najnižih zarada, ali sindikati insistiraju na opštem povećanju plata, a ne samo na korekcijama najnižih primanja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole