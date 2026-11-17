PANIKA U ATINI: Grčkom ministarstvu stigla sumnjiva pošiljka iz inostranstva
DELOVI zgrade Ministarstva za zaštitu građana u Atini evakuisani su preventivno zbog sumnjive pošiljke koja je pristigla danas, preneo je Katimerini.
Pošiljalac koverte je iz inostranstva, dok je kao primalac navedena samo adresa na kojoj se nalazi ministarstvo, a ne određena osoba, preneo je grčki portal.
Trenutno je evakuisan samo prizemni deo zgrade.
Ekipe Hitne pomoći i Vatrogasne službe uputile su se na lice mesta iz predostrožnosti.
(Tanjug)
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