DELOVI zgrade Ministarstva za zaštitu građana u Atini evakuisani su preventivno zbog sumnjive pošiljke koja je pristigla danas, preneo je Katimerini.

Foto: Ministry of Citizen Protection

Pošiljalac koverte je iz inostranstva, dok je kao primalac navedena samo adresa na kojoj se nalazi ministarstvo, a ne određena osoba, preneo je grčki portal.

Trenutno je evakuisan samo prizemni deo zgrade.

Ekipe Hitne pomoći i Vatrogasne službe uputile su se na lice mesta iz predostrožnosti.

(Tanjug)

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