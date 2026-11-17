"ISPOSTAVLJA SE DA SU ONI LUDI" Tramp upozorio Iran: Platiće cenu kakvu nijedna zemlja nikada ranije nije platila
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Iran platiti veću cenu ako izvede napad na Vašington.
- Ako se to dogodi, oni će platiti cenu kakvu nijedna zemlja nikada ranije nije platila - rekao je Tramp novinarima u Manili, gde je danas stigao.
CNN je ranije preneo da novi američki obaveštajni podaci ukazuju da Iran razvija planove o ciljanju visokih zvaničnika Trampove administracije detoniranjem takozvane prljave bombe ili hemijskog oružja u Vašingtonu.
Tramp je kazao da se nada da Iran ne planira takav napad, ali je napomenuo da to pitanje ozbiljno shvata.
- Mi to veoma ozbiljno shvatamo jer se ispostavlja da su oni ludi. Zato ni ne smeju da imaju nuklearno oružje - zaključio je Tramp.
(Tanjug)
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