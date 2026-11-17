"ON BI TO VOLEO": Tramp u Manili pomenuo Kim DŽong Una
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi severnokorejski lider Kim Džong Un želeo da se pridruži razgovorima u Kini kasnije ove nedelje.
- On bi to voleo. Videćemo šta će se dogoditi - rekao je Tramp novinarima u Manili, odgovarajući na pitanje da li će Kim otputovati u Kinu, prenosi CNN.
Tramp je juče rekao da bi "mogao da se sastane" sa Kimom tokom svoje posete Kini, dodajući da će to zavisiti od predsednika Kine Si Đinpinga.
Tramp će u Šenženu, u Kini, kasnije ove nedelje prisustvovati samitu APEK-a, a na marginama sastanka planira da u četvrtak održi trilateralne razgovore sa Sijem i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Severna Koreja nije članica APEK-a, a Kim nije potvrdio planove za prisustvo na samitu.
Na konferenciji za medije, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đijakun rekao je da nema informaciju o tome da li će Kim prisustvovati samitu APEK-a ove nedelje.
(Tanjug)
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