OBUSTVALJEN ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ IZMEĐU MAĐARSKE I UKRAJINE: Dronovi napravili pometnju, oglasio se Mađar
MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da će železnički saobraćaj između Mađarske i Ukrajine biti obustavljen danas i sutra zbog ruskog napada dronovima koji se dogodio 300 metara od železničke stanice Mukačevo u zapadnoj Ukrajini.
Mađar je na Fejsbuku objavio da je osoblju mađarskog voza koji je stigao na stanicu naloženo da napuste vagone.
Ministarka spoljnih poslova Anita Orban objavila je ranije danas da su ruski dronovi "Geran-2" napali Zakarpatje u tri talasa oko 10 časova po mađarskom vremenu.
- Ukrajinska protivvazdušna odbrana uspešno je odgovorila na napad oborivši nekoliko dronova, ali su stigle i vesti o novim udarima dronova, dok je procena štete u toku - napisala je ona u objavi na Iksu.
Po njenim rečima, ovo nije prvi, a sigurno ni poslednji vazdušni napad na Zakarpatje.
- Pošto Rusija pojačava napade na ukrajinsko civilno stanovništvo, mogu se očekivati slični napadi na Zakarpatje, koje je dosad iz geografskih razloga bilo relativno pošteđeno - rekla je ona.
Lokalne vlasti u Mukačevu pozvale su jutros stanovnike da ostanu u skloništima dok zvanično saopštenje ne potvrdi kraj uzbune.
Vlasti su takođe apelovale da se na društvenim mrežama ne objavljuju fotografije ili video-snimci koji prikazuju delovanje protivvazdušne odbrane.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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