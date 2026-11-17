MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da će železnički saobraćaj između Mađarske i Ukrajine biti obustavljen danas i sutra zbog ruskog napada dronovima koji se dogodio 300 metara od železničke stanice Mukačevo u zapadnoj Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Mađar je na Fejsbuku objavio da je osoblju mađarskog voza koji je stigao na stanicu naloženo da napuste vagone.

Ministarka spoljnih poslova Anita Orban objavila je ranije danas da su ruski dronovi "Geran-2" napali Zakarpatje u tri talasa oko 10 časova po mađarskom vremenu.

At around 10 a.m. Hungarian time, Russian Geran-2 drones attacked Transcarpathia in three waves, primarily targeting the areas around Mukachevo and Uzhhorod. Ukrainian air defence forces responded effectively and shot down several of the attacking drones. Unfortunately, reports have also come in of multiple drone strikes, and the extent of the damage is currently being assessed. This is not the first air attack against Transcarpathia, and unfortunately it is unlikely to be the last. As Russia intensifies its attacks against Ukraine’s civilian population, we can expect further attacks of this kind against Transcarpathia as well, which until now has been relatively protected due to its geographical location. Ukraine’s civilian population is likely to face the most difficult winter of the war so far. The electricity grid and district heating systems are already in critical condition, particularly in Kyiv, Kharkiv and southern Ukraine. Russia is expected to intensify its attacks on power generation. Without electricity, water supplies in cities are also disrupted, millions of people are left without heating and power, and everyday life becomes increasingly difficult. I express my solidarity with the Hungarian community in Transcarpathia and with the entire Ukrainian people, who have now had to face the horrors of war every day for nearly five years and are making extraordinary efforts simply to get through daily life. — Anita Orban (@_OrbanAnita) November 17, 2026

- Ukrajinska protivvazdušna odbrana uspešno je odgovorila na napad oborivši nekoliko dronova, ali su stigle i vesti o novim udarima dronova, dok je procena štete u toku - napisala je ona u objavi na Iksu.

Po njenim rečima, ovo nije prvi, a sigurno ni poslednji vazdušni napad na Zakarpatje.

- Pošto Rusija pojačava napade na ukrajinsko civilno stanovništvo, mogu se očekivati slični napadi na Zakarpatje, koje je dosad iz geografskih razloga bilo relativno pošteđeno - rekla je ona.

Lokalne vlasti u Mukačevu pozvale su jutros stanovnike da ostanu u skloništima dok zvanično saopštenje ne potvrdi kraj uzbune.

Vlasti su takođe apelovale da se na društvenim mrežama ne objavljuju fotografije ili video-snimci koji prikazuju delovanje protivvazdušne odbrane.

(Tanjug)

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